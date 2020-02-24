Причин может быть много.

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“Ем все и не толстею“, - наверняка вы хоть раз слышали эту фразу от своих знакомых, которая зачастую сопровождается поеданием большого куска торта или шоколадки. В это же время вы стараетесь доесть салатные листья и отварную курицу, мечтая наконец-то приблизиться к заветной цифре на весах. Почему же так происходит, и где справедливость – постараемся ответить в этой статье.

Нам всем говорят, что для предотвращения увеличения веса или ожирения, мы должны есть исключительно правильные продукты, забыть о сладостях и заниматься спортом. Но тем не менее мы часто видим людей, которые регулярно потребляют фастфуд, не были в зале несколько лет, но их фигура все так же в прекрасной форме. Принято думать, что причина тому быстрый метаболизм, но правда обычно кроется в совершенно другом. Людей, которые не толстеют объединяет несколько общих привычек.



Почему кто-то ест все и не толстеет? Pinterest.com

Едят редко

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Да, сейчас они могут есть рядом с вами первое, второе, десерт и компот, но чаще всего это их единственный полноценный прием пищи. Не смотря на объем порции, чаще всего они не превышают суточную калорийность, что позволяет не набирать вес.

Много двигаются

Вы можете заметить, что генетически худощавые люди чаще всего более активны и деятельны. Они много ходят, гуляют, танцуют и в целом ведут активный образ жизни. Конечно, бывают и исключения.

Мальабсорбция кишечника

Состояние, когда кишечник всасывает не все питательные вещества из пищи. Считается отклонением от нормы и часто приводит к недостаточному весу и истощению. Нередко люди, которые потребляют действительно большое количество еды, и все еще никак не могут набрать вес (а для них это становится уже проблемой), страдают этим недугом.

Психология

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Пожалуй, один из самых интересных и трудно объяснимых факторов. Чаще всего такие люди не переживают насчет лишних калорий и не отказывают себе в любимых продуктах. Они не считают калории, так как абсолютно не зацикливаются на еде. Что же происходит с теми, кто наоборот старается всеми способами похудеть? Все их мысли заняты едой, калориями, килограммами и ожиданием результата. Именно зацикленность на процессе похудения чаще всего приводит к психологическим неврозам, плато и возврату килограммов.



Почему кто-то ест все и не толстеет? Pinterest.com

Едят медленно

Тщательно пережевывая, кусочек за кусочком, отвлекаясь на разговоры – такой стиль питания чаще всего присущ людям генетически худощавым. Когда мы едим быстро, мозг не получает сигнал вовремя, и вы в конечном итоге получаете больше энергии, чем нужно для базовых потребностей вашего тела.

Быстрый метаболизм: правда или миф

Как быстро работает наш метаболизм, определяется в основном генами. У людей может быть быстрый, медленный или средний метаболизм, независимо от их размера и состава тела.

Возраст также влияет на обмен веществ, так как он может замедляться с годами, даже если в молодости вы могли позволить себе все. Различия в скорости метаболизма очевидны в том, насколько легко или трудно людям набрать или сбросить вес. Медленный метаболизм сжигает меньше калорий. Быстрый метаболизм сжигает калории с большей скоростью, что объясняет, почему некоторые люди могут много есть и не набирать лишних килограммов.

Можно ли ускорить свой метаболизм?

Вы можете до некоторой степени управлять своим метаболизмом. Часто это небольшие изменения, которые могут помочь сжигать больше калорий в состоянии покоя. Но изменения эти, к сожалению, не значительны и вам все равно потребуется придерживаться рационального питания и поддерживать физическую активность.

Генетика играет значительную роль в том, как сложно нам будет поддерживать желаемую форму тела. Не нужно считать, что повезло именно тем, кто имеет возможность есть нездоровые продукты без последствий для фигуры. Как правило, таким людям сложнее набрать мышечную массу, что тоже задача не из простых. Если вы чувствуете, что ваши гены работают не в вашу пользу, хорошая новость заключается в том, что есть вещи, которые можно сделать уже сейчас. Начните с наращивания и поддержания мышечной массы тела, которая, как правило, уменьшается с возрастом, “почистите“ свой рацион от пустых калорий и отвлекитесь от самого процесса похудения. Цените себя, свое тело и относитесь к нему с любовью, тогда результаты не заставят себя ждать.

Ранее мы писали, как похудеть по типу темперамента.