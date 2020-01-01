В МОЗ рассказали, какую диету рекомендуется соблюдать.

Читай также: Что делать, если низкий уровень железа: рекомендации кардиолога

Ученые из Испании и Университета Тафтса (США) пришли к выводу, что средиземноморская диета защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и помогает снизить риск инсульта.

Средиземноморская диета способна на 32% уменьшить вероятность рака молочных желез. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале International Journal of Cancer 2017 года. Женщины, чья диета была приближена к средиземноморской, на треть реже сталкивались с эстроген-независимым раком груди.



Диета ограничивает употребление жирных молочных продуктов, красного мяса, мясных продуктов, прошедших технологическую переработку, а также сладостей.

Средиземноморская диета обычно включает в себя много фруктов, овощей, хлеба и других зерновых, картофеля, бобов, орехов и семян. Оливковое масло в качестве основного источника жира.

В этой диете рыба и птица встречаются чаще, чем красное мясо. Вино можно употреблять в небольших количествах, обычно во время еды. Фрукты - это обычный десерт вместо сладостей.



Какая диета защищает от сердечно-сосудистых заболеваний Pinterest.com

Как средиземноморская диета может повлиять на здоровье:



Избегая таких продуктов, как красное мясо, сладости и масло, вы можете снизить шансы на

определенные проблемы со здоровьем и полностью предотвратить другие.

Снижает уровень холестерина

Есть два вида холестерина - тот, который вырабатывает ваше тело, и тот, который вы едите. Холестерин, который вы делаете, помогает вам переваривать жирную пищу.

Читай также: Кто рискует заболеть диабетом?

Из всех жировых калорий в типичных средиземноморских диетических продуктах более половины составляют мононенасыщенные жиры, в основном оливковое масло. Этот вид жира не повышает уровень холестерина в крови, как это делает насыщенный жир, который содержится в таких продуктах, как жирная говядина, масло и сыр. Слишком много холестерина в вашем рационе может вызвать накопление этого вещества в ваших артериях.



Какая диета защищает от сердечно-сосудистых заболеваний Pinterest.com

Снижает риск сердечных заболеваний

Высокий уровень холестерина может накапливаться в ваших артериях, что приводит к наиболее распространенному виду сердечно-сосудистых заболеваний - ишемической болезни сердца. В средиземноморских странах меньше людей страдают сердечными заболеваниями, и смертность от сердечных заболеваний также ниже. Это может быть связано с тем, что продукты, которые они едят, содержат меньше насыщенных жиров - типа жира, который вызывает накопление холестерина в крови.

Профилактика и лечение диабета

Людям с диабетом труднее использовать пищу, которую они едят, для производства энергии. Это приводит к накоплению сахара в крови, что может привести к сердечным заболеваниям, слепоте, почечной недостаточности и многим другим.

Читай также: Что такое периодизация питания

Диабет может быть вызван сочетанием вашей генетики и образа жизни. Хотя вы не можете контролировать свои гены, ваша диета является одним из наиболее важных факторов , который вы можете контролировать. Исследования показали, что диеты с высоким содержанием растительных продуктов и низким содержанием животных жирных продуктов, таких как средиземноморская диета, могут предотвращать диабет. Продукты из средиземноморской диеты помогают вашему организму регулировать уровень сахара в крови, что является основной проблемой у людей с диабетом.



Какая диета защищает от сердечно-сосудистых заболеваний Pinterest.com

Когда средиземноморская диета может спровоцировать проблемы со здоровьем:



Как и в случае любой диеты, ограничение или полное исключение определенных групп продуктов питания может оказать негативное влияние на ваше здоровье. В некоторых случаях средиземноморская диета может привести к:

Прибавка в весе от употребления пищи превышает рекомендованное количество жира (например, в оливковом масле и орехах)

Низкий уровень железа из-за того, что вы не едите достаточно мяса

Потеря кальция от употребления меньшего количества молочных продуктов

Если вы решите придерживаться средиземноморской диеты, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Ранее мы писали, что следует знать о гипертонической болезни.