Артериальная гипертония – это самое распространенное хроническое заболевание сердечно – сосудистой системы среди взрослого населения.

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Ни для кого не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания - это мировые лидеры среди болезней по количеству жизней, которые они забирают. Так вот гипертония выступает в качестве основной причины всех инфарктов и инсультов, которые записываются на счёт сердечно-сосудистых болезней. Кардиолог Анна Солощенко рассказала о гипертонической болезни и почему нельзя игнорировать высокое артериальное давление.

Гипертоническая болезнь – это хроническое повышение артериального давления – 140/90 и выше. Для начала очень важно понимать – что нас беспокоит в рамках данной болезни. Сама цифра? Конечно же нет. Нас беспокоит то, что каждую минуту и даже секунду повышенного давления в организме происходят необратимые изменения сосудов и органов, которые могут привести к серьезным заболеваниям. Гипертоническая болезнь, как опытный стрелок, бьет по основным целям в нашем организме, которые так и называются – органы-мишени. Именно для предупреждения поражения органов-мишеней и нужно лечить гипертоническую болезнь.



Гипертоническая болезнь: что следует знать Pinterest.com

Сердце . При поражении этой “мишени“ могут развиться инфаркт, гипертензивное сердце (утолщение стенок сердца), сердечная недостаточность.

. При поражении этой “мишени“ могут развиться инфаркт, гипертензивное сердце (утолщение стенок сердца), сердечная недостаточность. Глаза – возникает так называемая ангиопатия сетчатки, которая приводит к значительной потери зрения.

– возникает так называемая ангиопатия сетчатки, которая приводит к значительной потери зрения. Сосуды головного мозга . Соответственно, мы опасаемся инсультов, гипертензивной энцефалопатии, которая, в свою очередь, ведет к различным неврологическим “дефицитам“, в том числе снижению памяти и внимания, головным болям и многим другим неприятностям.

. Соответственно, мы опасаемся инсультов, гипертензивной энцефалопатии, которая, в свою очередь, ведет к различным неврологическим “дефицитам“, в том числе снижению памяти и внимания, головным болям и многим другим неприятностям. Почки . Эти неутомимые труженики в нашем организме чрезвычайно боятся повышения давления, потому что оно приводит к развитию почечной недостаточности

. Эти неутомимые труженики в нашем организме чрезвычайно боятся повышения давления, потому что оно приводит к развитию почечной недостаточности Все сосуды нашего организма, как крупные, так и мелкие и средние . В своих статьях по атеросклерозу я уже делала акцент на том, что высокое давление повреждает внутреннюю стенку наших сосудов (интиму), в результате чего отложение холестерина, т.е. атеросклероз, происходит ускоренными темпами и может протекать даже при нормальных цифрах “плохих“ холестеринов.

Чаще всего страдают:

Лечатся не цифры давления, а предупреждаются поражения сосудов и жизненно важных органов.



Гипертоническая болезнь: что следует знать Pinterest.com

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В зависимости от наличия поражения органов-мишеней, гипертоническая болезнь делится на три стадии.

Первая стадия. Нет поражения органов-мишеней. Если вовремя начать лечение, то человек останется здоровым и трудоспособным, будет вести активную жизнь.

Нет поражения органов-мишеней. Если вовремя начать лечение, то человек останется здоровым и трудоспособным, будет вести активную жизнь. Вторая стадия. Есть начальные проявления поражения важных органов. Например, утолщение стенок сердца, начальные изменения на глазном дне или в сосудах головного мозга. Если очень поспешить, жизнь еще может быть достаточно активной. Если нет, то скоро может наступить инвалидность.

Есть начальные проявления поражения важных органов. Например, утолщение стенок сердца, начальные изменения на глазном дне или в сосудах головного мозга. Если очень поспешить, жизнь еще может быть достаточно активной. Если нет, то скоро может наступить инвалидность. Третья стадия. Есть необратимые и серьезные изменения. Это может быть инфаркт или инсульт. Почечная или застойная сердечная недостаточность. Слепота. Очень важно не допустить наступление этой стадии.

Cтоит отметить, что половина пациентов с гипертонической болезнью не чувствует себя плохо даже при очень высоких цифрах. Такие пациенты представляют даже бОльшую группу риска, чем те, которые мучаются от головной боли при давлении 145/90 мм рт ст. Почему? Да потому, что их практически невозможно убедить принимать препараты. «Зачем? Я прекрасно себя чувствую, доктор!». Есть вещи, которые нельзя допускать, особенно, если это касается здоровья. Поэтому, если Вы относитесь к тем людям, которые «хорошо» переносят высокие цифры давления, перечитайте, пожалуйста еще раз стадии развития гипертонической болезни. Ведь никто еще не смог остаться на первой без лечения. Берегите себя, не бойтесь побочных эффектов препаратов – при грамотном назначении опытного врача они минимальны. А вот побочные эффекты высокого давления неумолимы и необратимы, к сожалению.



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