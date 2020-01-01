Как смартфоны портят осанку

Существует множество причин для того, чтобы отложить смартфон в сторону.

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О том, что смартфоны негативно влияют на зрение знают все, а вот как сказывается использование гаджетов на осанке мало кто задумывался. Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал о том, какой вред осанке могут нанести смартфоны.

Как отметил мануальный терапевт, в среднем мы проводим за смартфонами от 2 до 4 часов в день, и в это время склоняем голову под неестественным углом. Чем больше мы наклоняем голову, тем сильнее давление на шейный отдел. Если голова наклонена на 15 градусов, нагрузка на позвоночник составляет около 15 кг, а если на 60 градусов - около 30 кг. А это вес семилетнего ребенка! В итоге постепенно меняется изгиб шейного отдела и осанка ухудшается.



Мануальный терапевт обратил внимание на то, что согласно результатам исследования выяснилось, что при хорошей осанке наш организм вырабатывает больше серотонина (гормона удовольствия). То есть человек даже от осанки становится счастливее! Это работает и в обратную сторону - сутулость может провоцировать головную боль и депрессию. Это не говоря уже о болях в спине!⠀Решить эту проблему можно, только если проводить с гаджетами поменьше времени.

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