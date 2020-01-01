Если вы не высыпаетесь, хотя спите достаточно времени, обратите внимание на место для сна.

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Полноценный сон – это то, что необходимо, чтобы быть здоровыми. Ведь во время сна восполняется растраченная энергия, нормализуется эмоциональный фон и многие другие показатели, от качества которых зависит состояние человека после пробуждения. Чтобы сон был глубоким и спокойным, а пробуждение легким необходимо создать максимально комфортные условия . Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, на что следует обратить внимание.

Матрас

Купите ортопедический матрас. Он правильно поддерживает позвоночный столб, за счет чего организм максимально расслабляется.



Как обустроить место для здорового сна pinterest.com

Подушка

К матрасу хорошо бы еще и ортопедическую подушку купить. Она поддерживает голову и шею, что также важно для комфортного сна.

Одеяло

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На здоровье позвоночника одеяло не влияет, но на здоровый сон очень даже. Важный момент - терморегуляция. Для зимы отлично подойдет шерстяное или пуховое одеяло, которое будет хорошо сохранять тепло. Если у вас аллергия на шерсть или пух, берите одеяло из качественных искусственных материалов - синтепона или холлофайбера. Для лета хороший вариант - бамбуковое волокно. С таким одеялом будет не жарко.

Постельное белье

Выбирайте белье из натуральных материалов - хлопка, льна, шелка. Такие ткани приятные на ощупь, хорошо пропускают воздух, впитывают лишнюю влагу.

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