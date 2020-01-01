Как обустроить место для здорового сна
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Полноценный сон – это то, что необходимо, чтобы быть здоровыми. Ведь во время сна восполняется растраченная энергия, нормализуется эмоциональный фон и многие другие показатели, от качества которых зависит состояние человека после пробуждения. Чтобы сон был глубоким и спокойным, а пробуждение легким необходимо создать максимально комфортные условия . Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, на что следует обратить внимание.
- Матрас
Купите ортопедический матрас. Он правильно поддерживает позвоночный столб, за счет чего организм максимально расслабляется.
- Подушка
К матрасу хорошо бы еще и ортопедическую подушку купить. Она поддерживает голову и шею, что также важно для комфортного сна.
- Одеяло
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На здоровье позвоночника одеяло не влияет, но на здоровый сон очень даже. Важный момент - терморегуляция. Для зимы отлично подойдет шерстяное или пуховое одеяло, которое будет хорошо сохранять тепло. Если у вас аллергия на шерсть или пух, берите одеяло из качественных искусственных материалов - синтепона или холлофайбера. Для лета хороший вариант - бамбуковое волокно. С таким одеялом будет не жарко.
- Постельное белье
Выбирайте белье из натуральных материалов - хлопка, льна, шелка. Такие ткани приятные на ощупь, хорошо пропускают воздух, впитывают лишнюю влагу.
Ранее мы писали, почему возникает одышка.
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