Напитки 0 калорий: диетолог объяснила, почему они вредны

Узнайте, почему не стоит выбирать эти напитки.

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Бытует мнение, что напитки 0 калорий не такие вредные, как обычна газированная вода. Диетолог Светлана на своей страничке в Instagram развеяла этот популярный миф.

Как отметила диетолог, вместо сахара обычно в газировку добавляют ацесульфам калия-вещество, которое слаще сахара в 200 раз.

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Есть исследования, подтверждающие усиление аппетита после употребления продуктов, содержащих Е950. Чрезмерное употребление таких продуктов может привести к обезвоживанию, вызвать тошноту, головную боль, слабость и раздражительность.

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Ацесульфам калия содержит метиловый эфир, который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, а также аспаргиновую кислоту, она оказывает действие на нервную систему и может со временем вызвать привыкание.

Не рекомендуется употреблять продукты с этим подсластителем детям, беременным и кормящим женщинам.

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