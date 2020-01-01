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Напитки 0 калорий: диетолог объяснила, почему они вредны

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Узнайте, почему не стоит выбирать эти напитки.
Напитки 0 калорий: диетолог объяснила, почему они вредны
Напитки 0 калорий: диетолог объяснила, почему они вредны
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Бытует мнение, что напитки 0 калорий не такие вредные, как обычна газированная вода. Диетолог Светлана на своей страничке в Instagram развеяла этот популярный миф.

Как отметила диетолог, вместо сахара обычно в газировку добавляют ацесульфам калия-вещество, которое слаще сахара в 200 раз.

Есть исследования, подтверждающие усиление аппетита после употребления продуктов, содержащих Е950. Чрезмерное употребление таких продуктов может привести к обезвоживанию, вызвать тошноту, головную боль, слабость и раздражительность.

Ацесульфам калия содержит метиловый эфир, который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, а также аспаргиновую кислоту, она оказывает действие на нервную систему и может со временем вызвать привыкание.

Не рекомендуется употреблять продукты с этим подсластителем детям, беременным и кормящим женщинам. 

Ранее мы писали, что делать, если низкий уровень железа. 

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Теги: диетолог, светлана фус, советы диетолога
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