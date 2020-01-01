Ряд заболеваний может возникнуть из-за дефицита железа в организме .

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Организм человека — сложнейшая система, для нормального функционирования которой необходим баланс поступающих извне химических веществ. Одним из жизненно важных микроэлементов является железо и очень важно следить, чтобы не возникало дефицита этого микроэлемента. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, что следует знать о дефиците железа.

Кардиолог отметила, что дефицит железа может быть незначительный. Это, когда процесс мы заметили в самом начале, и еще не успел упасть гемоглобин и не произошли серьезные проблемы в нашем организме. На этом этапе лучше начинать сразу лечение, а не ждать следующих. Потому что следующий этап железодефицита – это снижение гемоглобина, анемия. Последняя приносит много вреда в организме, потому лучше не допускать.



Что делать, если низкий уровень железа: рекомендации кардиолога Pinterest.com

Железо поступает в наш организм исключительно с пищей. При этом стоит помнить, что в основном железо всасывается из продуктов животного происхождения. Растительное железо не очень хорошо усваивается в нашем организме.Часть съеденного железа идет на насущные нужды, остальные же откладываются в специальных депо. Основная кладовка для обложений запасов железа у нас в организме находится в печени.Определить, есть ли проблемы с запасами железа в организме, можно сдав анализ крови на ферритин. Именно этот показатель расскажет нам, не пуста ли кладовка. Специальный переносчик железа из кладовки к месту использования называется белок трансферин, и его мы тоже можем обнаружить, сдав анализ крови. По тому, насколько много железа несет наш переносчик, мы можем также судить о дефиците железа. Если с пустыми руками – то наверняка дефицит выраженный, если с полупустыми – то умеренный, если с полными, то дефицита быть не должно. В лаборатории этот показатель называется насыщение трансферина железом, и его обязательно нужно проверять, так как даже при нормальном ферритине и трансферине, он может снижаться и сигнализировать нам о возможных проблемах в будущем.

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Железодефицитная анемия – это самое выраженное проявление нехватки железа в организме, когда организм уже не может его самостоятельно компенсировать, вытаскивая железо из так называемых депо, т.е. запасов железа в нашем теле. В таких ситуациях снижается гемоглобин и количество “красных“ кровяных телец (эритроцитов), которые разносят ко всем нашим органам и клеткам жизненно необходимый им кислород. Если дефицит железа настолько выражен, что проявляется анемией, то страдают все органы и системы, поэтому лучше решать проблему на более ранних стадиях, т.е. на этапах латентного (скрытого, без падения гемоглобина) дефицита железа.



Что делать, если низкий уровень железа: рекомендации кардиолога Pinterest.com

Каковы причины нехватки железа в организме?

Их можно разделить на две группы

Недостаточное поступление железа

Чрезмерные потери этого важного микроэлемента

Причиной нехватки поступления железа в наш организм может быть как особенности питания (вегетарианство, небольшие порции красных сортов мяса в рационе), так и плохое всасывание микроэлемента в желудочно-кишечном тракте (например, при хроническом гастрите).

Куда может “теряться“ железо?

Потери происходят при острой или хронической кровопотере (например, при язвенной болезни, геморрое, нарушениях менструального цикла), выраженных хронических воспалениях или даже злокачественных опухолях. Именно поэтому так важно вовремя обратиться к грамотному врачу для определения причины железодефицита.

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После правильной постановки диагноза необходимо лечить прияину нехватки железа и параллельно восполняем дефицит. Для последнего рекомендуется правильное питание (употребление в пищу «красных» сортов мяса) и препараты железа. Важно понимать, что железо из продуктов растительного происхождения (яблоки, гранатовый сок) всасывается в нашем кишечнике только на 20 процентов, поэтому лечить ими железодефицит неправильно и опасно (быстрее можно заработать гастрит или язву). Поэтому рекомендуем все таки прием препаратов железа.. К примеру, чтобы восполнить суточный дефицит железа, нам нужно скушать 300 гр. говядины или мешок яблок. Не всем можно съесть столько красного мяса, это опасно повышением холестерина, и никто не осилит столько яблок или гранатов.



Что делать, если низкий уровень железа: рекомендации кардиолога Pinterest.com

Итак, на сегодняшний день существует два способа введения препаратов железа – пероральный (через рот) или внутривенный. Вводить железо внутримышечно нельзя! Это неэффективно и практически всегда имеет побочное действие. Внутривенно железо вводиться в двух случаях – в критических ситуациях, когда дефицит привел к тяжелой анемии, которая угрожает жизни, и нужно очень быстро его пополнить. Или когда из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта железо просто не всасывается. Но и в последнем случае можно обойтись иногда без капельниц, так существует препарат, который всасывается в ротовой полости(о нем ниже).

Если пациент остановил свой выбор на пероральном препарате железа для пополнения его дефицита, нужно обсудить, что препараты эти делятся на две группы – двухвалентное или трехвалентное железо. Зачем пациенту эта биохимия? А для того, чтобы не бросить лечение на полпути, ведь прием препаратов железа часто сопровождается диспептическими явлениями (боли в животе, запоры, поносы, вздутие). Иногда с этим можно справиться с помощью коррекции режима приема, например, разделив суточную дозу на несколько приемов. А иногда нужно менять группу.

Препараты железа делятся на такие группы

Двухвалентное железо (сорбифер, актиферрин, тардиферон, тотема). Препараты более эффективны, но в то же время при их применении чаще развиваются нежелательные явления такие как запоры, поносы, вздутие, потемнение зубов и боли в животе. Если это все же произошло, переходим на прием второй группы.

Трехвалентное железо (феррум-лек, мальтофер). При применении этой группы побочные эффекты встречаются реже и менее выражены, но иногда они требуют более длительного приема. Последний также хорош тем, что выпускается в жевательных таблетках и его можно применять при нарушениях всасывания железа, он лучше переносится и не раздражает желудочно-кишечный тракт.

Что делать, если низкий уровень железа: рекомендации кардиолога Pinterest.com

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Последнее, что нужно сказать в этой непростой теме – это лабораторный контроль. Кардиолог обратила внимание на пять основных показателей.

Гемоглобин (менее 120 г\л) снижается при уже выраженном и длительном дефиците, а повышается первым, но его нормализация не говорит, что можно отменять прием препаратов. Важно запомнить, что, если вы контролируете только гемоглобин, то принимайте препараты железа до нормализации гемоглобина и еще 3 месяца! Иначе через несколько месяцев все повторится.

Железо – отображает наличие железа в сыворотке крови. Снижается при железодефицитах средней степени выраженности, следующая стадия – уже наступление анемии.

Ферритин – отображает наличие депо, запасов железа в организме, показатель первый снижается при дефиците, т.е. самый ранний маркер, и последний нормализуется при лечении. Правильно прекращать прием препаратов только тогда, когда наполнятся наши депо, т.е. после нормализации ферритина.

Трансферин – показывает, нет ли проблем именно с переносчиками железа. Бывают случаи, когда депо наполнены, а носить некому к месту использования.

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