Узнайте, почему возникает тяга к сладкому.

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Как только не называют сегодня сахар: и сладкой смертью, и наркотиком, но последствие одно и то же – люди все чаще отказываются от сахара и даже участвуют в марафонах, где необходимо продержаться без сладкого определенный период времени. Что же такое на самом деле тяга к сладкому с точки зрения биохимии?

Вам хочется сладенького после каждого приема пищи? Или в одно и то же время каждый день? Пристрастие к сахару является обычным явлением и часто объясняется простыми вещами, такими как побочные эффекты от определенных продуктов в вашем рационе, или вредная привычка, которая перепрограммировала ваш мозг. Но иногда пристрастие к сахару может быть результатом дефицита питательных веществ.



Тяга к сладкому с научной точки зрения pinterest.com

Что происходит в нашем мозге

Несколько областей в мозге играют важную роль в процессе возникновения аппетита. Гиппокамп в форме подковы, расположенный в височной доле, отвечает за создание кратковременных и долговременных воспоминаний и играет значительную роль в поиске награды. Именно гиппокамп позволяет отличить вкус темного шоколада от молочного и запомнить его.

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В каждом полушарии вашего мозга есть хвостатое ядро, которое влияет на поведение, направленное на получение вознаграждения и отвечает за формирование новых привычек, таких как перекусы в одно и то же время или при одинаковых обстоятельствах. Эти привычки больше похожи на условный ответ, то есть даже насытившись у вас возникает желание перекусить. Привычки, образованные хвостатым ядром, трудно, но возможно изменить.

Факторы питания, провоцирующие тягу к сладкому

Хотя наш мозг и может стать проблемой для силы воли, в рационе также могут присутствовать продукты, которые вызывают тягу к сладкой пище.

Низкое потребление белка. Поскольку белки и жиры замедляют выделение сахара в кровь, если вы не потребляете их в достаточном количестве, уровень сахара в крови может повышаться и падать с ненормальной скоростью. Результат? Организм жаждет быстрой энергии от сахара.

Простые углеводы. Простые углеводы быстро попадают в кровоток, что быстро повышает уровень сахара в крови и впоследствии повышает уровень инсулина. Без клетчатки, белка и жиров,

содержащихся в пище, одни простые углеводы не насытят вас, и вскоре вы снова захотите есть.

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Недостаток углеводов. Когда вы отказываетесь от углеводов (например, на низкоуглеводной диете), ваше тело стремится к получению быстрой энергии, к которой он привык, поэтому большинство из нас испытывают сильное влечение к сладкому в первые несколько дней на таком питании.



Тяга к сладкому с научной точки зрения pinterest.com

Вредные привычки, способствующие тяге к сладкому

Привычка поздно ложиться спать может повысить тягу к сахару. Исследования показали, что даже одна ночь плохого сна может привести к снижению функции той части мозга, которая отвечает за сложные суждения и решения, что приводит к желанию съесть сладкую и жирную пищу на следующий день.

Почему это происходит? Наши внутренние часы играют важную роль в управлении гормонами грелина и лептина, которые способствуют и подавляют потребление пищи. Хронический неглубокий сон или недосыпание могут сказаться на аппетите и чувстве насыщения, что приведет к перееданию, к тому же не самыми полезными продуктами.

Клинические проблемы, связанные с пристрастием к сладкому

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Стресс влияет на уровень кортизола - гормона, который при повышении изменяет уровень глюкозы и инсулина в крови. Стресс по-разному влияет на голод, но общим является то, что тело будет быстро использовать свои запасы энергии, в то время как вы находитесь в состоянии стресса.

Потребление сахара увеличивает выработку серотонина, нейромедиатора, который регулирует настроение, аппетит, память и социальное поведение. Поскольку сахар повышает уровень серотонина, вы временно чувствуете себя счастливее, поэтому мозг снова и снова требует повторения этого опыта за счет сладкого.

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Дефицит минералов может стать еще одной причиной тяги к сладкому. Иногда в случае, например, дефицита натрия, тяга к сладкой пище может быть объяснена определенным минеральным дисбалансом в организме. Дефицит железа чреват снижением энергии, чувством усталости и слабости, что также может быть причиной постоянного желания съесть сладкого, потому что тело будет стремиться к получению быстрой энергии.

Дисбаланс кальция, цинка, хрома и магния может также проявиться тягой к сахару.



Что делать?

Проверьте свой уровень кортизола с помощью анализа слюны.

Постепенно старайтесь избавиться от вредных привычек и настроить режим дня.

Включите больше белков или жиров в свой рацион. Избегайте закусок / блюд, которые состоят из быстрых углеводов.

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день.

Ищите другие источники серотонина. Включите в рацион зеленый чай, грецкие орехи, яйца, сыр или увеличьте физическую нагрузку, чтобы повысить уровень серотонина.

Потребляйте продукты или пищевые добавки, которые содержат легко усваиваемые формы магния, цинка, железа и кальция.

Попробуйте добавку хрома. Этого минерала часто не хватает в современной диете, а добавка помогает поддерживать здоровый уровень сахара в крови и уменьшает тягу к углеводам.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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