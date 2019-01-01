Еда, которая согреет в холод
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Поскольку температура снаружи продолжает падать, вы, скорее всего, уже обзавелись теплыми свитерами и шапками, чтобы защитить себя от стихии. Но не только теплые вещи способны спасти нас от пронизывающего холода, но и еда, которая регулирует температуру тела. И нет, это не просто суп, горячий чай или какао. Какие же продукты помогут согреться холодной зимой?
- Термогенез и тепло
В целом, продукты, которые перевариваются дольше, могут помочь повысить температуру тела и согреть вас. Медицинский термин для этого процесса - термогенез, который представляет собой процесс выработки тепла вашим телом в результате переваривания пищи. Выбирайте еду с высоким содержанием здоровых жиров, белков и углеводов. Многие из этих продуктов являются более сложными и требуют больше времени для переваривания.
- Кофе
И речь идет не только о горячем напитке, но и о кофе со льдом. Хоть это и может показаться нелогичным, тем не менее согревает не горячая температура напитка, а кофеин. Кофеин увеличивает обмен веществ, стимулируя выделение жирных кислот из жировых тканей организма, что, в свою очередь, может повысить температуру тела.
- Постное мясо
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В случае, если вашими постоянными спутниками являются холодные руки и ноги, есть вероятность наличия дефицита железа (анемии). Некоторые люди с этим заболеванием хоть и потребляют достаточное количество железа, тем не менее им трудно усваивать его; другие же просто за счет потребления малого количества железосодержащих продуктов, испытывают дефицит. Говядина и домашняя птица помогут восполнить количество железа в организме. Хотя существуют и растительные источники, такие как обогащенные железом злаки и бобы, усвояемость их организмом значительно ниже. И не забудьте добавить лимонный сок в смесь салатов со шпинатом, так как цитрусовые помогают организму усваивать железо из растительных источников.
- Цельнозерновые и сложные углеводы
Из-за клетчатки цельные зерна и другие сложные углеводы, такие как картофель и чечевица, требуют больше энергии для расщепления, чем простые углеводы, такие как печенье и белый хлеб. Этот процесс не только продлевает чувство сытости, но и повышает выделяемое телом тепло. Исследование показало, что термогенез увеличивается после приема пищи, богатой углеводами.
- Тмин
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Несмотря на распространенное мнение, острые продукты, такие как острый перец, не помогут согреться. Так как они заставляют вас потеть, они на самом деле охлаждают организм, а это не совсем то, чего хочется зимой. Тмин же иначе генерирует менее интенсивное тепло, которое согреет вас, но не вызовет потливости.
- Имбирь
Если вы привыкли не съедать маринованный имбирь при заказе суши, то зима – самое время начать. Исследование 2012 года, опубликованное в журнале «Metabolism», показало, что пряность усиливает термогенез. Ученые также обнаружили, что потребление имбиря уменьшает чувство голода. Хотя для подтверждения этих данных необходимо провести дополнительные исследования. Имбирь можно добавлять в мясные блюда, супы, смузи и напитки.
- Бананы
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Этот очень популярный фрукт богат витаминами группы В и магнием, который помогает щитовидной железе и надпочечникам регулировать температуру тела в холодную погоду. Один большой банан обеспечивает около десяти процентов дневного магния и здоровую дозу витаминов группы В.
- Пейте воду
Простой способ помочь вашему телу согреться зимой - пить воду. Вода помогает регулировать внутреннюю температуру. Обезвоживание приводит к падению температуры тела, что в свою очередь может привести к переохлаждению. По данным Summit Medical Group, люди реже пьют воду, когда на улице холодно, потому что не чувствуют жажды, тем не менее не стоит забывать об этой важной составляющей здорового питания.
- Алкоголь не согреет
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Вы можете верить старому мифу о том, что порция алкоголя может согреть вас. Тем не менее, алкоголь фактически понижает температуру тела. Сначала вы действительно почувствуете тепло, но со временем вам будет трудно сохранить эту температуру и холод будет ощущаться только сильнее. Алкоголь также уменьшает дрожь в теле, что является естественной реакцией на повышение температуры вашего тела.
Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина
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