Узнайте, какие продукты нужно есть, чтобы согреться.

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Поскольку температура снаружи продолжает падать, вы, скорее всего, уже обзавелись теплыми свитерами и шапками, чтобы защитить себя от стихии. Но не только теплые вещи способны спасти нас от пронизывающего холода, но и еда, которая регулирует температуру тела. И нет, это не просто суп, горячий чай или какао. Какие же продукты помогут согреться холодной зимой?

Термогенез и тепло

В целом, продукты, которые перевариваются дольше, могут помочь повысить температуру тела и согреть вас. Медицинский термин для этого процесса - термогенез, который представляет собой процесс выработки тепла вашим телом в результате переваривания пищи. Выбирайте еду с высоким содержанием здоровых жиров, белков и углеводов. Многие из этих продуктов являются более сложными и требуют больше времени для переваривания.



Еда, которая согреет в холод depositphotos.com

Кофе

И речь идет не только о горячем напитке, но и о кофе со льдом. Хоть это и может показаться нелогичным, тем не менее согревает не горячая температура напитка, а кофеин. Кофеин увеличивает обмен веществ, стимулируя выделение жирных кислот из жировых тканей организма, что, в свою очередь, может повысить температуру тела.

Постное мясо

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В случае, если вашими постоянными спутниками являются холодные руки и ноги, есть вероятность наличия дефицита железа (анемии). Некоторые люди с этим заболеванием хоть и потребляют достаточное количество железа, тем не менее им трудно усваивать его; другие же просто за счет потребления малого количества железосодержащих продуктов, испытывают дефицит. Говядина и домашняя птица помогут восполнить количество железа в организме. Хотя существуют и растительные источники, такие как обогащенные железом злаки и бобы, усвояемость их организмом значительно ниже. И не забудьте добавить лимонный сок в смесь салатов со шпинатом, так как цитрусовые помогают организму усваивать железо из растительных источников.



Еда, которая согреет в холод depositphotos.com

Цельнозерновые и сложные углеводы

Из-за клетчатки цельные зерна и другие сложные углеводы, такие как картофель и чечевица, требуют больше энергии для расщепления, чем простые углеводы, такие как печенье и белый хлеб. Этот процесс не только продлевает чувство сытости, но и повышает выделяемое телом тепло. Исследование показало, что термогенез увеличивается после приема пищи, богатой углеводами.

Тмин

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Несмотря на распространенное мнение, острые продукты, такие как острый перец, не помогут согреться. Так как они заставляют вас потеть, они на самом деле охлаждают организм, а это не совсем то, чего хочется зимой. Тмин же иначе генерирует менее интенсивное тепло, которое согреет вас, но не вызовет потливости.

Имбирь

Если вы привыкли не съедать маринованный имбирь при заказе суши, то зима – самое время начать. Исследование 2012 года, опубликованное в журнале «Metabolism», показало, что пряность усиливает термогенез. Ученые также обнаружили, что потребление имбиря уменьшает чувство голода. Хотя для подтверждения этих данных необходимо провести дополнительные исследования. Имбирь можно добавлять в мясные блюда, супы, смузи и напитки.



Еда, которая согреет в холод depositphotos.com

Бананы

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Этот очень популярный фрукт богат витаминами группы В и магнием, который помогает щитовидной железе и надпочечникам регулировать температуру тела в холодную погоду. Один большой банан обеспечивает около десяти процентов дневного магния и здоровую дозу витаминов группы В.

Пейте воду

Простой способ помочь вашему телу согреться зимой - пить воду. Вода помогает регулировать внутреннюю температуру. Обезвоживание приводит к падению температуры тела, что в свою очередь может привести к переохлаждению. По данным Summit Medical Group, люди реже пьют воду, когда на улице холодно, потому что не чувствуют жажды, тем не менее не стоит забывать об этой важной составляющей здорового питания.

Алкоголь не согреет

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Вы можете верить старому мифу о том, что порция алкоголя может согреть вас. Тем не менее, алкоголь фактически понижает температуру тела. Сначала вы действительно почувствуете тепло, но со временем вам будет трудно сохранить эту температуру и холод будет ощущаться только сильнее. Алкоголь также уменьшает дрожь в теле, что является естественной реакцией на повышение температуры вашего тела.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



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