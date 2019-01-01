Какие проблемы со здоровьем обостряются зимой
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Не только гриппа и простуды нам стоит опасаться с наступлением холодов. Ivona расскажет, какие еще проблемы со здоровьем возникают зимой.
- Инсульт
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Bioscience, зима может усугубить высокое кровяное давление и вызвать такие осложнения, как сердечная недостаточность и инсульт.
Резкие изменения температуры - от теплого к холодному - могут повысить кровяное давление и вызвать сужение кровеносных сосудов.
- Сезонное аффективное расстройство
Сезонное аффективное расстройство - это тип депрессии. По данным Американской психологической ассоциации у людей с этим расстройством настроение ухудшается в зимние месяцы, когда последствия коротких дней берут свое (январь и февраль). Ученые считают, что это расстройство связано с неспособностью адаптироваться к физической среде.
- Высокий уровень холестерина
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Уровень холестерина самый высокий зимой и самый низкий летом, согласно исследованию в журнале Archives of Internal Medicine. Исследование показало, что изменение уровня холестерина может быть связано с тем, что зимой меньше физических нагрузок.
- Панкреатит
Желудочно-кишечный тракт в целом работает зимой стабильно, если не перегружать жирами и алкоголем. А вот поджелудочная часто не выдерживает новогодних застолий.
- Урологические проблемы
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Тем, кто носит короткие зимние курточки и манто, могут угрожать цистит, уретрит, простатит, пиелонефрит. Все эти проблемы обостряются при переохлаждении поясницы.
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