Зима – сезон не только гриппа и простуд, но и обострения многих хронических болезней.

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Не только гриппа и простуды нам стоит опасаться с наступлением холодов. Ivona расскажет, какие еще проблемы со здоровьем возникают зимой.

Инсульт

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Bioscience, зима может усугубить высокое кровяное давление и вызвать такие осложнения, как сердечная недостаточность и инсульт.

Резкие изменения температуры - от теплого к холодному - могут повысить кровяное давление и вызвать сужение кровеносных сосудов.



Какие проблемы со здоровьем обостряются зимой depositphotos.com

Сезонное аффективное расстройство

Сезонное аффективное расстройство - это тип депрессии. По данным Американской психологической ассоциации у людей с этим расстройством настроение ухудшается в зимние месяцы, когда последствия коротких дней берут свое (январь и февраль). Ученые считают, что это расстройство связано с неспособностью адаптироваться к физической среде.

Высокий уровень холестерина

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Уровень холестерина самый высокий зимой и самый низкий летом, согласно исследованию в журнале Archives of Internal Medicine. Исследование показало, что изменение уровня холестерина может быть связано с тем, что зимой меньше физических нагрузок.



Какие проблемы со здоровьем обостряются зимой depositphotos.com

Панкреатит

Желудочно-кишечный тракт в целом работает зимой стабильно, если не перегружать жирами и алкоголем. А вот поджелудочная часто не выдерживает новогодних застолий.

Урологические проблемы

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Тем, кто носит короткие зимние курточки и манто, могут угрожать цистит, уретрит, простатит, пиелонефрит. Все эти проблемы обостряются при переохлаждении поясницы.

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