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Витамины, которые необходимы зимой

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Витамины обеспечивают правильную работу всех органов и систем человеческого организма и крепкий иммунитет.
Витамины, которые необходимы зимой
Витамины, которые необходимы зимой
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Зима - это время года, когда наш организм нуждается в витаминах по-особому остро. Дефицит определенных витаминов влияет на иммунитет и может быть причиной постоянных болезней зимой. 

  • Витамин Е

Витамин Е, содержащийся в растительных маслах, орехах, семенах и зеленых овощах, является мощным антиоксидантом, который помогает бороться с бактериями и вирусами. Исследования показали, что помимо того, что он укрепляет иммунитет, он также  может помочь при сухости кожи - еще одна распространенная проблема в холодные месяцы.

Витамины, которые необходимы зимой
Витамины, которые необходимы зимой
pinterest.com

  • Витамин D

У большинства из нас дефицит витамина D в зимний период.    Витамин D важен для человеческого здоровья в целом, и не только для здоровья костей. Он влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, уровень эстрогена, настроение, утомляемость, здоровый сон, работу мозга и щитовидной железы, а также на сопротивляемость отдельным болезням, например псориазу. 

  • Витамин С

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Если в организме недостаточно витамина С, он не сможет бороться с микробами. Витамин С иг­рает важную роль в синтезе коллагена, карнитина, гормонов и аминокислот. Он незаме­ним для заживления ран.. Витамин С также является антиоксидантом, подде­рживает функцию иммунной системы

Витамины, которые необходимы зимой
Витамины, которые необходимы зимой
pinterest.com

  • Цинк

Возможно, вы не знали об этом, но цинк  очень важен для иммунной системы. Он  подавляет рост свободных радикалов в организме, выступая в качестве мощного антиоксиданта. Минерал также помогает в восстановлении и росте тканей, а также балансирует выработку гормонов.  Если вы не получаете достаточного количества цинка в своем рационе, вы, скорее всего, почувствуете усталость, туман и вялость, и может появиться бессонница.

  • Железо

Дефицит железа  может вызвать серьезные долговременные заболевания, включая анемию, мышечную атрофию, депрессию и многие другие.

  • Витамин А

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Дефицит железа может привести к многочисленным проблемам, и дефицит витамина А является одной из них. Витамин А играет важную роль в поддержании вашей иммунной системы, но что более важно для этого конкретного витамина, он помогает сохранить ваше зрение. Как сильный антиоксидант, витамин А отлично справляется  со свободными радикалами.

Ранее мы писали, зачем нужны Омега-3 для волос и кожи. 

 

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Теги: витамины, зима, иммунитет
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