Узнайте, как витамин В1 влияет на организм.

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В идеале все витамины и питательные вещества люди должны получать вместе с пищей. В то же время в ряде случаев необходим прием витаминов группы В, эти добавки или инъекции могут спасти жизнь. В МОЗ рассказали, почему нам нужен витамин В1 (тиамин), как обеспечить организм достаточным количеством и какие нюансы нужно учитывать при потреблении тиамина.

Факты о витаминах группы В



Витаминов группы В много: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианкобаламин (12). Они являются коферментами ряда метаболических процессов, то есть без них определенная жизненно необходима реакция не происходит.



Что следует знать о витамине В1 depositphotos.com

Для чего необходим витамин В1 и где он содержится

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Витамин В1 или тиамин - важный кофактор ферментов обмена глюкозы и жиров. Он защищает сосуды от вредного воздействия глюкозы и инсулина.

Витамин В1 необходим для работы центральной и периферической нервной систем - нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, и недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений.

Критическая нехватка витамина В1 проявляется как болезнь Бери-бери (слабость, дрожь, потеря аппетита, риск внезапной смерти и паралича) или энцефалопатия Вернике-Косаково, но такая клиническая картина - редкость.

Чаще встречается субклиническая картина нехватки витамина В1. Ее довольно трудно распознать. Это может быть увеличение сердца и тахикардия или фибромиалгия (хроническая боль и повышенная чувствительность кожи, нарушения сна), хроническая усталость и “туман в голове“, постепенная потеря мышечного веса или отсутствие аппетита.

Витамин В1 содержится во многих продуктах. Больше всего его в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе.

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Избыток витамина В1, как правило, выводится почками, но какая-то часть может храниться в мышцах. Наших запасов тиамина может хватить максимум на четыре недели.



Что следует знать о витамине В1 depositphotos.com

Сколько витамина тиамина нам необходимо:

Потребность в витамине В1 зависит от возраста, массы тела и интенсивности нагрузок.

Люди,которые много тренируются, нуждаются в большем количестве тиамина. Наибольшая потребность в этом витамине - у женщин, кормящих грудью - 1,2-16 мг. У молодой матери может и не быть симптомов нехватки витамина В1, а у новорожденного будут проявления Бери-бери: тошнота, ацидоз крови. Остальным людям достаточно 1 мг в сутки.

Что ухудшает усвояемость витамина В1

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С одной стороны, витамин В1 есть в каждой живой клетке, и его синтезирует наша кишечная микрофлора - так критический авитаминоз редко случается. С другой стороны, ряд факторов его разрушает или ухудшает усвоение:

Алкоголь

Белый хлеб, шлифованный рис, сладости ухудшают усвоение витамина В1.

Таннины чая и хлоригенови кислоты и полифенолы кофе делают тиамин малорастворимые. Витамин С этом препятствует.

Тиамин делают недоступным составляющие черники, красной смородины (красной), свеклы и брюссельской капусты. Это не значит, что их не надо есть. Их следует есть отдельно от отрубного хлеба, авокадо или зеленого горошка, например, где имеется витамин В1.

Тиамин разрушается при длительной термической обработке.

Что следует знать о витамине В1 depositphotos.com

Выбирайте обработанный паром рис.

Готовьте овощи на пару или делайте из них суп.

К каждому блюду добавляйте свежие овощи и фрукты. Витамин С улучшает усвоение тиамина.

Разрушения тиамина ферментами мешают аллицин лука и чеснока.

Не ешьте много сладостей или белого хлеба.

Не злоупотребляйте алкоголем, а если пьете, выбирайте не более 350 мл некрепкого (до 5%) пива, там есть витамин В1.

Помните о сбалансированный рацион.

Тиамин рекомендуется употреблять отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин).

Людям,которые перенесли операции желудочно-кишечного тракта, рекомендованные инъекции тиамина. Остальные люди могут пить витамин В1 в таблетированной форме.

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