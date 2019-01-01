Рак яичка: что нужно знать
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 6-й мужчина в течение своей жизни болеет одной из форм рака простаты. Однако молодые мужчины чаще болеют именно раком яичка. Каковы его признаки, почему стоит хотя бы раз в месяц проводить самодиагностику и как сохранить своей здоровье, рассказали в МОЗ.
Рак яичка чаще всего диагностируют у мужчин 15-35 лет.
Яички - это парные мужские железы, образующие мужские половые клетки (сперматозоиды) и гормоны (преимущественно тестостерон). Яички расположены в мошонке, они имеют овальную форму и состоят из большого количества маленьких канальцев. На заднем краю яичка находится его придаток, из которого следует семявыносящий проток. Обычно яички расположены не на одном уровне и могут отличаться по размерам.
Какие симптомы:
- Боль в желудке;
- Появление узла внутри мошонки;
- Увеличение органа и мошонки, отек
- Боль в области семенного канатика и яичка.
- Боль в животе также может быть симптомом рака яичек. Ее может спровоцировать воспаление забрюшинных лимфоузлов. При прорастании опухоли увеличиваются лимфатические узлы, а с ними появляются боли в спине, тяжелое дыхание, удушье и слабость.
- Факторами, повышающими риски рака яичка считают неопущение яичек и если у кого-то из родственников было это заболевание. .
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Для диагностирования рака яичек нужно каждый месяц проводить самостоятельный осмотр яичек. Пальпация обоих яичек может предупредить о возможных онкологических изменениях в организме. Если обнаружены в мошонке нехарактерные узлы, утолщение или отек, нужно обратиться к врачу. Врач проведет внешний осмотр, пальпации паховых лимфоузлов, а также осмотр груди для исключения гинекомастии.
Следующий шаг - применение диафаноскопии. Это метод просвечивания узким лучом света мошонки. Он позволяет отличить кисту, наполненную жидкостью, от плотного тела доброкачественной опухоли или рака яичек.
К методам выявления признаков рака яичек относят: клинические, иммунохимических и биохимические анализы крови и мочи. Брюшная полость пациента с признаками рака яичек оглядывается с помощью УЗИ.
Диагноз “рак яичка“ устанавливают по результатам биопсии тканей яичка.
Исследование позволяет определить тип опухоли и спрогнозировать предполагаемую скорость развития рака яичка.
99% мужчин, которые лечат рак, яички выживают.
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Рак яичка лечится комплексно. Хирургическое лечение предусматривает полное удаление пораженного органа вместе с придатком - орхиэктомия или гемикастрацию. При обнаружении метастаз рака в брюшине также проводят забрюшинную лимфоденектомию. Это процедура удаления ближайших лимфоузлов и ревизия всех органов брюшной полости.
После операции и восстановительного периода начинают химио- и радиотерапию.
Химиотерапевтическое лечение рака яичек проводится с помощью внутривенных инъекций или таблеток.
Как часто проходить осмотр:
- Мужчинам от 40 до 49 лет надо проходить осмотр у уролога - 1 раз в год. После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).
- Мужчинам от 50 лет и старше надо проходить осмотр у уролога - 1 раз в год. После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген). Колоноскопию - 1 раз в 5 лет.
- После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.
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