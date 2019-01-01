При простуде очень важно уделять внимание своему питанию.

Как питаться во время простуды: советы диетолога Depositphotos.com

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Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram поделилась советами, какие витамины добавить в рацион и что есть, когда вы заболели.

Диетолог отметила, что в период вирусных заболеваний важно, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным.

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Чтобы защитить себя от вирусов необходимы аскорбиновая, лимонная и другие органические кислоты, витамин Е, цинк, селен, медь, марганец, йод, железо. Сочетание этих элементов делает иммунитет более сильным. Однако не стоит буквально “пичкать” себя витаминами, так как организм можно попросту перегрузить.



Как питаться во время простуды: советы диетолога Depositphotos.com

Ограничьте сладкое. Глюкоза, хорошая питательная среда для болезнетворных микробов. Кроме того, когда сладкого много в рационе ослабляется работа главного имунного органа - кишечника, а точнее кишечной флоры. Поэтому не следует разводить сладкое малиновое варенье в воде и пить его во время простуды, думая, что такой напиток принесет пользу.⠀

Ешьте кашу. Овсянка, гречка, рис нешлифованный богаты на селен, который помогает организму сопротивляться вирусам. ⠀

Добавляйте в блюда чеснок. Аллоцин, который содержится в чесноке обладает противомикробным действием.⠀

Добавляйте источники аскорбиновой кислоты в питание. Цитрусовые, замороженные ягоды - хороший источник витамина С. Но помните, в первые дни болезни, особенно когда горло воспалено, кислоты этих фруктов могут негативно влиять на слизистую горла, раздражая ее. Выбирайте менее кислые фрукты, например, киви. В 2-х шт. киви содержится больше половины суточной нормы витамина С.⠀

Употребляйте приготовленные овощи. Вместе с крупами эти продукты дадут много клетчатки, которая является натуральным природным сорбентом и поможет быстрее освобождать организм от токсинов.⠀

Пейте больше чистой воды (комнатной температуры) и дайте себе хорошо отдохнуть!

Ранее мы писали, почему не стоит увлекаться правильным питанием.​

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