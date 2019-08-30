Чем страшна потеря одного или нескольких зубов: ответ стоматолога
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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, чем опасна потеря одного или нескольких зубов.
Стоматолог отметила, что в стоматологии есть понятие - феномен Попова-Годона или по-другому дентоальвеолярное удлинение. А если проще - это смещение зубов и деформация зубной дуги из-за потери антагониста (аналогичного зуба на противоположной челюсти).
Феномен может наблюдаться в любом возрасте.
Причина - удаление одного или нескольких зубов без их своевременного замещения.
Это вызывает компенсационную реакцию со стороны организма.
- Соседние зубы смещаются в сторону образовавшейся пустоты, увеличиваются промежутки между зубами.
- Деформируется также и противоположный зубной ряд.
- Зуб-антагонист как бы “вырастает“ из зубной дуги и создает своеобразный “замок“ при движении челюстей.
- Нарушается жевательная функция и прикус.
- Кость челюсти также деформируется.
Все это может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом.
Клиническая картина аномалии зависит от места и величины дефекта (пустоты).
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К сожалению, многие люди, удалив зуб, даже не думают о его восстановлении, т.к. качественно жевать пищу это не мешает.
Но организм не мирится с пустотой!
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Одновременно со смещением зубов может наблюдаться увеличение альвеолярного отростка (дентоальвеолярное удлинение), что приводит к образованию десневого кармана и обнажению корня зуба-антагониста.
Это происходит из-за потери привычной функциональной нагрузки на парадонт, нарушаются обменные процессы и микроциркуляция крови.
А в более позднем периоде начинается атрофический процесс и резорбция (рассасывание) пародонта - “атрофия от бездействия“.
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Основным методом лечения феномена Попова-Годона является протезирование зубов.
- Зуб, выдвинутый из зубного ряда, укорачивается (и возможно депульпируется) и покрывается коронкой.
- Одновременно замещается дефект (пустота) на противоположном зубном ряду.
- В некоторых случаях вернуть выдвинутый зуб в исходное состояние можно с помощью накусочных пластинок.
- Лечение здесь требуется комплексное с привлечением ортопедических, ортодонтических, пародонтологических методов и имплантации.
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