Узнайте, что рекомендует делать стоматолог.

Чем страшна потеря одного или нескольких зубов: ответ стоматолога Depositphotos

Читай также: Что нужно есть осенью

Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала, чем опасна потеря одного или нескольких зубов.

Стоматолог отметила, что в стоматологии есть понятие - феномен Попова-Годона или по-другому дентоальвеолярное удлинение. А если проще - это смещение зубов и деформация зубной дуги из-за потери антагониста (аналогичного зуба на противоположной челюсти).

Феномен может наблюдаться в любом возрасте.



Причина - удаление одного или нескольких зубов без их своевременного замещения.

Это вызывает компенсационную реакцию со стороны организма.

Соседние зубы смещаются в сторону образовавшейся пустоты, увеличиваются промежутки между зубами.

Деформируется также и противоположный зубной ряд.

Зуб-антагонист как бы “вырастает“ из зубной дуги и создает своеобразный “замок“ при движении челюстей.

Нарушается жевательная функция и прикус.

Кость челюсти также деформируется.

Чем страшна потеря одного или нескольких зубов: ответ стоматолога Depositphotos

Все это может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом.Клиническая картина аномалии зависит от места и величины дефекта (пустоты).К сожалению, многие люди, удалив зуб, даже не думают о его восстановлении, т.к. качественно жевать пищу это не мешает.Но организм не мирится с пустотой!

Читай также: Что нельзя запивать молоком

Одновременно со смещением зубов может наблюдаться увеличение альвеолярного отростка (дентоальвеолярное удлинение), что приводит к образованию десневого кармана и обнажению корня зуба-антагониста.

Это происходит из-за потери привычной функциональной нагрузки на парадонт, нарушаются обменные процессы и микроциркуляция крови.

А в более позднем периоде начинается атрофический процесс и резорбция (рассасывание) пародонта - “атрофия от бездействия“.

.

Основным методом лечения феномена Попова-Годона является протезирование зубов.

Зуб, выдвинутый из зубного ряда, укорачивается (и возможно депульпируется) и покрывается коронкой.

Одновременно замещается дефект (пустота) на противоположном зубном ряду.

В некоторых случаях вернуть выдвинутый зуб в исходное состояние можно с помощью накусочных пластинок.

Лечение здесь требуется комплексное с привлечением ортопедических, ортодонтических, пародонтологических методов и имплантации.





Ранее мы писали, о чем говорит цвет налета на зубах.