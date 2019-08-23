Если с налетом на зубах не разобраться, то рано или поздно он превращается в зубной камень.

О чем говорит цвет налета на зубах: ответ стоматолога Depositphotos

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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram назвала причины появления налета на зубах и как от него избавиться.

На зубах появился желтый налет, то это последствия:

неправильного ухода - некачественная гигиена, плохая чистка зубов;

питания - ребенок засыпает с бутылочкой молока, смеси или компота, взрослый курит, часто пьет кофе, крепкий чай или красящие напитки/еду;

прием антибиотиков - соблюдайте правила гигиены и питания, не делайте скидок на болезнь, чтобы лечь спать с нечищенными зубами.

После выздоровления меняйте щетку на новую.



О чем говорит цвет налета на зубах: ответ стоматолога Depositphotos

прием препаратов железа;

повышенное содержание железа в водопроводной воде.

очищается несложно, но появляется в течение всего времени воздействия железа.

убирать налет имеет смысл по окончании лечения.

С водой сложнее - регулярная профгигиена, и нужно ставить хорошие фильтры

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Серый цвет налета:

чистка зубов без пасты;

смена источника воды (сероватый или более темный налёт, плохо счищается в домашних условиях) при поездке в другой город/страну;

Полоскание антисептическими растворами или настоями ромашки, коры дуба для лечения дёсен.



О чем говорит цвет налета на зубах: ответ стоматолога Depositphotos

Его причина - хромогенные грибы и бактерии, в составе которых есть хлорофилл - он окрашивает эмаль в зеленоватый цвет.

Обычно образуется на молочных зубах (5-6 лет).

Счищается сложно, лучше обратиться к стоматологу.

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Черный налет

появляется из-за пигментообразующих бактерий.

под ударом находятся дети с проблемами с ЖКТ.

налет Пристли опоясывает зуб преимущественно около десны и не счищается в домашних условиях.

После профчистки у стоматолога через некоторое время образуется снова, но с возрастом перестает появляться.

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