О чем говорит цвет налета на зубах: ответ стоматолога
Если с налетом на зубах не разобраться, то рано или поздно он превращается в зубной камень.
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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram назвала причины появления налета на зубах и как от него избавиться.
На зубах появился желтый налет, то это последствия:
- неправильного ухода - некачественная гигиена, плохая чистка зубов;
- питания - ребенок засыпает с бутылочкой молока, смеси или компота, взрослый курит, часто пьет кофе, крепкий чай или красящие напитки/еду;
- прием антибиотиков - соблюдайте правила гигиены и питания, не делайте скидок на болезнь, чтобы лечь спать с нечищенными зубами.
После выздоровления меняйте щетку на новую.
Ржавый или коричневый налет.
- прием препаратов железа;
- повышенное содержание железа в водопроводной воде.
- очищается несложно, но появляется в течение всего времени воздействия железа.
- убирать налет имеет смысл по окончании лечения.
С водой сложнее - регулярная профгигиена, и нужно ставить хорошие фильтры
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Серый цвет налета:
- чистка зубов без пасты;
- смена источника воды (сероватый или более темный налёт, плохо счищается в домашних условиях) при поездке в другой город/страну;
Полоскание антисептическими растворами или настоями ромашки, коры дуба для лечения дёсен.
Зеленый налет
- Его причина - хромогенные грибы и бактерии, в составе которых есть хлорофилл - он окрашивает эмаль в зеленоватый цвет.
- Обычно образуется на молочных зубах (5-6 лет).
Счищается сложно, лучше обратиться к стоматологу.
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Черный налет
- появляется из-за пигментообразующих бактерий.
- под ударом находятся дети с проблемами с ЖКТ.
- налет Пристли опоясывает зуб преимущественно около десны и не счищается в домашних условиях.
После профчистки у стоматолога через некоторое время образуется снова, но с возрастом перестает появляться.
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