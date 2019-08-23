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О чем говорит цвет налета на зубах: ответ стоматолога

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Если с налетом на зубах не разобраться, то рано или поздно он превращается в зубной камень.
О чем говорит цвет налета на зубах: ответ стоматолога
О чем говорит цвет налета на зубах: ответ стоматолога
Depositphotos

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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram назвала причины появления налета на зубах и как от него избавиться.

На зубах появился желтый налет, то это последствия:

  • неправильного ухода - некачественная гигиена, плохая чистка зубов;
  • питания - ребенок засыпает с бутылочкой молока, смеси или компота, взрослый курит, часто пьет кофе, крепкий чай или красящие напитки/еду;
  • прием антибиотиков - соблюдайте правила гигиены и питания, не делайте скидок на болезнь, чтобы лечь спать с нечищенными зубами.

После выздоровления меняйте щетку на новую.

О чем говорит цвет налета на зубах: ответ стоматолога
О чем говорит цвет налета на зубах: ответ стоматолога
Depositphotos

Ржавый или коричневый налет.

  • прием препаратов железа;
  • повышенное содержание железа в водопроводной воде.
  • очищается несложно, но появляется в течение всего времени воздействия железа.
  • убирать налет имеет смысл по окончании лечения.

С водой сложнее - регулярная профгигиена, и нужно ставить хорошие фильтры
.
Серый цвет налета:

  • чистка зубов без пасты;
  • смена источника воды (сероватый или более темный налёт, плохо счищается в домашних условиях) при поездке в другой город/страну;

Полоскание антисептическими растворами или настоями ромашки, коры дуба для лечения дёсен.

О чем говорит цвет налета на зубах: ответ стоматолога
О чем говорит цвет налета на зубах: ответ стоматолога
Depositphotos


Зеленый налет 

  • Его причина - хромогенные грибы и бактерии, в составе которых есть хлорофилл - он окрашивает эмаль в зеленоватый цвет.
  • Обычно образуется на молочных зубах (5-6 лет).

Счищается сложно, лучше обратиться к стоматологу.
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Черный налет

  • появляется из-за пигментообразующих бактерий.
  • под ударом находятся дети с проблемами с ЖКТ.
  • налет Пристли опоясывает зуб преимущественно около десны и не счищается в домашних условиях.

После профчистки у стоматолога через некоторое время образуется снова, но с возрастом перестает появляться.

Ранее мы писали, из-за каких продуктов портится цвет зубов. 

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Теги: стоматолог, налет, зубы
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