Узнайте, как диета влияет на организм.

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Многие ищут простой и быстрый способ похудеть. Чаще всего предпочтение отдается диетам, которые обещают мгновенный результат. Особой популярностью в августе пользуетcя арбузная диета. Ivona расскажет, что следует знать об арбузной диете и каких результатов можно достичь.

Что такое арбузная диета:

Арбузная диета- это монодиета, благодаря которой можно скинуть до 3 кг. Арбуз помогает легко утолить голод, выводит токсины из организма и обладает мочегонным эффектом. Стоит отметить, что арбузная диета должна длиться не более 3 дней.



Арбузная диета: польза и вред pinterest.com

Полезные свойства арбуза:

витамин А, который необходим для зрения

витамин B-1, который помогает организму преобразовывать пищу в энергию

витамин B-6, который необходим организму для создания эритроцитов

витамин С, который важен для роста и восстановления тканей

Арбуз также является хорошим источником ликопина. Этот антиоксидант обладает рядом преимуществ и может помочь защитить от болезней сердца, рака и других заболеваний.

Потенциальные риски от диеты:

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В период этой монодиеты организм не получает белка. Поэтому беременным женщинам, детям, диабетикам и у кого есть проблемы с иммунитетом арбузная диета противопоказана. Чрезмерное потребление арбуза может повысить уровень определенных витаминов в организме и привести к осложнениям.

Слишком много витамина С, содержащегося в арбузе, может вызвать такие симптомы, как диарея или желудочно-кишечный дискомфорт. Уровень калия может повыситься, что приводит к гиперкалиемие.

Стоит отметить, что после этой диеты лишние килограммы быстро возвращаются.

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