Привычки, которые помогут обрести пресс
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Каждая девушка мечтает иметь красивый пресс. Ежедневные изнурительные тренировки на пресс не помогут приблизиться к мечте. Здесь важно не только правильно подобрать упражнения, но и следовать еще нескольким правилам. Ivona расскажет, какие привычки помогают обрести пресс.
- Есть фрукты
Ежедневное употребление фруктов не только помогает обрести плоский живот, но и улучшает пищеварение. Стоит отметить, что фрукты нужно есть, а не пить соки.
- Не все салаты идеальны
Если ваша цель иметь плоский живот, то салаты в составе которых есть брокколи или цветная капуста – не лучший вариант. Все потому что эти овощи вызывают вздутие. Из рациона брокколи и цветную капусту не нужно убирать, просто сократить потребление.
- Больше двигаться
Постоянное движение помогает вам сжигать калории Отказ от лифта на работе и дома – хороший вариант.
- Забыть о газировке
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Не нужно забывать, что в составе газировки содержится много сахара, красителей, а это не лучшем образом сказывается на фигуре, тем более прессе.
- Пить воду
Об этом уже столько всего написано, но напомним еще раз. Соблюдать важный баланс важно. Благодаря этому пищеварительная система лучше функционирует
- Всегда включать клетчатку в пищу
Клетчатка важна для пищеварительного и обменного процессов. Поэтому в вашем рационе обязательно должны быть продукты в которых содержится клетчатка.
- Регулярные тренировки
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Без регулярных тренировок пресс не получится обрести. Но стоит кардио чередовать с интервальными тренировками. Также вакуум живота поможет стать обладательницей плоского живота.
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