Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Привычки, которые помогут обрести пресс

Комментариев: 0
Узнайте, какие привычки стоит выработать.
Привычки, которые помогут обрести пресс
Привычки, которые помогут обрести пресс
pinterest.com

Читай также: Продукты, которые укрепляют сосуды

Каждая девушка мечтает иметь красивый пресс. Ежедневные изнурительные тренировки на пресс не помогут приблизиться к мечте. Здесь важно не только правильно подобрать упражнения, но и следовать еще нескольким правилам. Ivona расскажет, какие привычки помогают обрести пресс.

  • Есть фрукты

Ежедневное употребление фруктов не только помогает обрести плоский живот, но и улучшает пищеварение. Стоит отметить, что фрукты нужно есть, а не пить соки.

  • Не все салаты идеальны

Если ваша цель иметь плоский живот, то салаты в составе которых есть брокколи или цветная капуста – не лучший вариант. Все потому что эти овощи вызывают вздутие. Из рациона брокколи и цветную капусту не нужно убирать, просто сократить потребление.

Привычки, которые помогут обрести пресс
Привычки, которые помогут обрести пресс
pinterest.com

  • Больше двигаться

Постоянное движение помогает вам сжигать калории  Отказ от лифта на работе и дома – хороший вариант.

  • Забыть о газировке

Читай также: Что следует знать о тренировках груди

Не нужно забывать, что в составе газировки содержится много сахара, красителей, а это не лучшем образом сказывается на фигуре, тем более прессе.

Привычки, которые помогут обрести пресс
Привычки, которые помогут обрести пресс
pinterest.com

  • Пить воду

Об этом уже столько всего написано, но напомним еще раз. Соблюдать важный баланс важно. Благодаря этому пищеварительная система лучше функционирует

  • Всегда включать клетчатку в пищу

Клетчатка важна для пищеварительного и обменного процессов. Поэтому в вашем рационе обязательно должны  быть продукты в которых содержится клетчатка.

  • Регулярные тренировки

Читай также: Диетолог назвала полезные свойства меда

Без регулярных тренировок пресс не получится обрести. Но стоит кардио чередовать с интервальными тренировками. Также вакуум живота поможет стать обладательницей плоского живота.

Ранее мы писали, что такое сбалансированное питание. 

Поделись:
Теги: питание, пресс, привычки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь