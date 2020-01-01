Лето – горячее время легких нарядов, коротких шортиков и купальников.

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Лето - период повального увлечения всевозможными диетами. Похудеть нужно, чтобы влезть в любимое обтягивающее платье, поразить всех своими формами в купальнике, чувствовать себя уверенно и улыбаться отражению в зеркале. Но вот многие сталкиваются с тем, что летом гораздо сложнее похудеть. Диетолог Светлана Андреева рассказала, в чем отличие похудения летом от других времён года

Температура воздуха. В жаркую погоду, наш обмен веществ замедляется, даже на переваривание пищи нам требуется на 5% меньше энергии. А значит, однозначно, нужно сократить калораж.

Потоотделение нам помогает держать постоянную температуру тела. Но с потом мы теряем больше жидкости, а также витаминов и минералов. Соответственно, потребность в воде повышается от 300 до 500 мл и, конечно же, восполняем микроэлементы.



Особенности похудения летом Pinterest

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Большее количество фруктов и ягод приводит к незаметному значительному увеличению калоража. Например, в 2 кг черешни - 1000 ккал и огромное количество сахара! Фрукты и ягоды - это хорошо, но в меру, так как от килограмма клубники, черешни, абрикосов еще никто не похудел.⠀

Снижение аппетита. Летом чаще пропускается прием пищи. Но это очень опасно в процессе похудения, так как замедляется метаболизм. Что нужно делать? Увеличивать количество приемов пищи до 6-8, а порцию уменьшать до 100 гр. Огурец - это тоже еда, и белок от одного яйца - так же! Сохраняя частоту приемов пищи вы разгоняете метаболизм, потому что заставляете организм постоянно переваривать и тратить на это до 200 ккал

Увеличение употребления алкоголя, в летнее время, очень частая история . Трудно представить отдых в компании друзей без ледяного коктейля или пива. И, конечно же, как исход - обезвоживание, замедление метаболизма и перебор калорий.

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