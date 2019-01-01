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Аптечка путешественника: какие лекарства взять с собой в отпуск

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Собирая аптечку, нужно помнить об особенностях страны и способах вашего времяпрепровождения.
Аптечка путешественника: какие лекарства взять с собой в отпуск
Аптечка путешественника: какие лекарства взять с собой в отпуск
depositphotos

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Собираясь в отпуск, кроме солнцезащитных средств следует особое внимание уделить аптечке.  Ведь часто бывает, что именно на отдыха возникают проблемы со здоровьем. Чтобы не пришлось бегать по аптекам  лучшее заранее об этом подумать. Ivona расскажет, какие препараты нужно взять с собой.

Какие препараты нужно иметь при себе?

  • Если не хронических заболеваний, то рекомендуется взять следующие препараты:
  • Лекарства от диареи.
  • Обезболивающие
  • Жаропонижающие
  • Средства от боли в горле и насморка
  • Антигистаминные препараты
  • Дезинфицирующее средство,
  • Бинт,
  • Бактерицидный пластырь
  • Репеллент от комаров и клещей

Что брать не нужно?

  • Сильнодействующие препараты, в которых содержаться наркотические вещества
  • Антибиотики, если их не назначал врач

Ранее мы писали, какие болезни обостряются в жару. 

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Теги: аптечка, отпуск, лекарства
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Источник: Ivona.bigmir.net

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