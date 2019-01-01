В последние годы значительно возросла частота заболеваний, передающихся половым путем.

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Все опасаются таких негативных последствий сексуальных отношений, как хламидиоз, гонорея, трихомониаз или сифилис. Тем не менее, согласно новым оценкам, каждый день этими инфекциями заражается более одного миллиона человек.

К сожалению, хотя сегодня мы как никогда много знаем о способах профилактики этих болезней, показатели инфицирования ими остаются крайне высокими во всем мире.

К счастью, все эти четыре инфекции излечимы.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП, также называются заболеваниями, передаваемыми половым путем, или ЗППП), часто протекают бессимптомно. Однако при отсутствии лечения они могут вызывать серьезные последствия, включая слепоту и другие неврологические расстройства, бесплодие, передачу инфекции от матери ребенку или врожденные пороки.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) и вирус гепатита В могут вызывать рак, однако этих вирусных инфекцией можно избежать путем вакцинации.

Дополнительным травмирующим фактором может быть стигматизация человека, зараженного инфекцией, передаваемой половым путем.

ИППП передаются преимущественно при половом контакте, включая вагинальный, анальный и оральный секс. Кроме того, некоторые ИППП передаются неполовым путем, например через кровь или препараты крови. Многие ИППП, включая хламидиоз, гонорею, первичную инфекцию, обусловленную вирусом гепатита В, ВИЧ и сифилис, могут также передаваться от матери плоду во время беременности и родов.



Венерические заболевания, которые можно вылечить depositphotos

Они не передаются при таких бытовых контактах, как совместный прием пищи и напитков, объятия или чихание.

Последние оценки ВОЗ касаются только четырех излечимых ИППП (хламидиоз, гонорея, сифилис и трихомониаз).

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Симптомы указанных четырех излечимых инфекций могут включать в себя выделения из влагалища, выделения из уретры у мужчин, язвенные поражения гениталий, болезненное мочеиспускание и боль в животе.

Единственным способом достоверно установить диагноз ИППП является тестирование.

Хламидиоз

Хламидийная инфекция является одной из самых частых ИППП у женщин, особенно молодых.

В 2016 г. среди мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет было зарегистрировано 127 миллионов случаев хламидиоза.

Симптомом хламидиоза является болезненное мочеиспускание, однако гораздо чаще заболевание протекает без симптомов.

Оно может поражать половые и мочевыводящие пути, а также глаза. При отсутствии лечения может развиться слепота, бесплодие, воспалительные поражения органов таза и внематочная беременность. Кроме того, хламидийная инфекция может создавать серьезный риск для здоровья детей, рожденных от инфицированных матерей.

Хламидиоз можно излечить при помощи антибиотикотерапии, однако нельзя забывать, что нередки случаи повторного инфицирования.



Венерические заболевания, которые можно вылечить depositphotos

Трихомониаз

Трихомониаз — самая распространенная инфекция из числа излечимых ИППП. Ее возбудителем является паразит Trichomonas vaginalis, который колонизирует нижние половые пути и передается, как правило, при половом контакте. Особенность этого паразита в том, что он способен поражать участки, не защищенные презервативом, — то есть презервативы не могут полноценно защитить от трихомониаза.

Трихомониазом заражаются как мужчины, так и женщины. Симптомы заболевания различны, однако многие люди с инфекцией на знают об этом и могут заражать других.

Для диагностики трихомониаза медицинский специалист должен выполнить лабораторное исследование.

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Повышенная бдительность в отношении этой инфекции совершенно оправданна, поскольку трихомониаз способен повышать риск заражения или распространения других ИППП, таких как ВИЧ, а у беременных женщин с этим заболеванием чаще происходят преждевременные роды и появляются на свет дети с низкой массой тела.

Сифилис

Сифилис передается при вагинальном, анальном и оральном сексе и вызывает язвенные поражения (так называемые шанкры) гениталий. При отсутствии лечения сифилис может приводить к серьезным и стойким расстройствам, таким как поражение головного мозга, слепота и паралич. У многих людей сифилис протекает бессимптомно, и они не знают о своем заболевании.

Сифилис протекает в три стадии: на первой стадии образуются язвы, на второй появляется сыпь и воспаление лимфатических узлов, на третьей может поражаться головной мозг, сердце и другие органы.

Заболевание передается при контакте с язвенным поражением, в основном, при вагинальном, оральном или анальном половом акте.



Венерические заболевания, которые можно вылечить Depositphotos

Сифилис может передаваться от матери к плоду во время беременности или родов. В 2016 г. среди 988 000 инфицированных сифилисом беременных женщин произошло, согласно оценкам, 200 000 случаев мертворождения. Сифилис является второй по значимости причиной мертворождения во всем мире и может также приводить к другим неблагоприятным исходам родов, например гибели новорожденного, врожденным аномалиям, недоношенности и низкой массе тела при рождении.

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Риском сифилиса не следует пренебрегать; если вы находитесь в группе риска или замечаете у себя симптомы заболевания, необходимо пройти своевременное обследование и лечение. Сифилис можно излечить, применяя несложную схему лечения с пенициллином.

Гонорея

Гонорея, возможно, скоро станет неизлечимым заболеванием. Это бактериальная инфекция, для лечения которой имеется два препарата, однако к одному из них уже развивается устойчивость. Вполне вероятно, что скоро у нас не останется вариантов лечения гонореи, вызванной штаммами со множественной лекарственной устойчивостью.

Лица, у которых диагностирована гонорея, подвергаются риску развития серьезных осложнений, и при отсутствии лечения заболевание может вызывать воспалительные процессы в матке и приводить к бесплодию. Инфекция может также передаваться от беременной женщины ребенку.

У беременных инфекция может провоцировать преждевременные роды или приводить к стойкой слепоте у новорожденного.



Венерические заболевания, которые можно вылечить depositphotos

Как обезопасить себя

ИППП, как правило, передаются при половым путем, при пальцевом, вагинальном, оральном или анальном контакте. Некоторые инфекции могут передаваться через кровь или препараты крови, а некоторые (включая хламидиоз, гонорею, сифилис, ВИЧ-инфекцию, герпес, инфекцию, вызванную ВПЧ и инфекцию, вызванную вирусом гепатита В) могут передаваться от матери ребенку во время беременности или родов.

практиковать безопасный секс;

пользоваться презервативами и делать это правильно;

пользоваться надежными источниками информации о сексуальном здоровье;

при возникновении риска — своевременно обращаться за тестированием и лечением; не забывать, что большинство ИППП протекает без симптомов. Ограничить случайные половые контакты и пользоваться презервативом с новым партнером;

проходить тестирование на ИППП при смене полового партнера и после незащищенного полового акта, а также при наличии опасений по поводу возможного инфицирования/реинфицирования;

обсудить потенциальный риск заражения ИППП с половым партнером;

принять взвешенное решение о приемлемой степени риска в сексуальных отношений;

при наличии беременности на фоне риска ИППП важно до рождения ребенка пройти обследование и лечение;

повторное инфицирование возможно даже после успешно пройденного лечения. Для профилактики повторного инфицирования следует убедиться в том, что половые партнеры прошли лечение.

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Презервативы при надлежащем использовании являются одним из самых эффективных средств защиты от ИППП, в том числе от ВИЧ-инфекции. Женские презервативы также отличаются эффективностью и безопасностью.

О наличии ИППП у партнера зачастую может быть неизвестно.

Заразиться ИППП может любой сексуально активный человек, однако повышенному риску подвергаются те, кто часто меняет половых партнеров. Предшествующее лечение от ИППП не защищает от повторного инфицирования.



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