Нельзя избавиться от жира на животе, не зная причины его возникновения.

Типы жира на животе и как от него избавиться depositphotos.com

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Плоский живот – мечта многих женщин. И совет, что нужно исключить сладкое и делать упражнения на пресс хорош, но не всегда эффективен. Жир на животе бывает разным и нет универсального метода, который поможет от него избавиться. Поэтому следует сначала определить тип жира на животе, а потом начинать с ним бороться.

Раздутый живот

Типы жира на животе и как от него избавиться depositphotos.com

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Если вам часто мучает вздутие живота, то и это влияет на окружность талии. Решить эту проблему поможет прием пробиотиков и питье, очень важно соблюдать водный баланс. Также стоит уделять время пешим прогулкам и не забывать о правильном питании. Стоит есть меньше хлебобулочных изделий из пшеничной муки.



Чтобы нормализовать пищеварение добавьте больше клетчатки в рацион.



Конечно же, не нужно забывать о тренировках. Эффективна будет планка и отжимания от пола.

Жир внизу живота

Типы жира на животе и как от него избавиться pinterest.com

Причина жировых отложений внизу живота – это сидячий образ жизни или проблемы с пищеварением. Прежде всего пересмотрите свой рацион и уберите из него газированную воду, алкоголь и изделия из рафинированной муки. Ешьте больше овощей и фруктов.

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Из физических нагрузок вам подойдет йога, а также обычный прогулки и просто активное времяпровождение.

“Спасательный круг“

Типы жира на животе и как от него избавиться depositphotos.com

Несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни - причины появление этого типа жира.Прежде всего пересмотрите рацион, добавьте цельные зерна, полезные жиры, растительных белок.

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Нужно больше двигаться, чтобы убрать живот. Из упражнений стоит делать комплексы в которых прорабатываются все мышцы, также стоит уделять внимание кардио.

Висцеральный брюшной жир

Типы жира на животе и как от него избавиться pinterest.com

Это самый опасный тип жира, он постепенно занимает все свободное пространство между органами, которые расположены в брюшной полости.

Причиной появления висцерального брюшного жира могут быть проблемы со здоровьем: гипертония, гормональный сбой, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа.

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Стоит пересмотреть свое питание, уменьшить потребление кофеина, начать делать физические упражнения средней интенсивности и делать техники для дыхания. Также стоит обратиться сдать анализы и пройти обследование, чтобы выяснить, что стало причиной появления висцерального брюшного жира.

Ранее мы писали, какие гормоны мешают убрать жир на животе.