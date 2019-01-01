Типы жира на животе и как от него избавиться
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Плоский живот – мечта многих женщин. И совет, что нужно исключить сладкое и делать упражнения на пресс хорош, но не всегда эффективен. Жир на животе бывает разным и нет универсального метода, который поможет от него избавиться. Поэтому следует сначала определить тип жира на животе, а потом начинать с ним бороться.
- Раздутый живот
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Если вам часто мучает вздутие живота, то и это влияет на окружность талии. Решить эту проблему поможет прием пробиотиков и питье, очень важно соблюдать водный баланс. Также стоит уделять время пешим прогулкам и не забывать о правильном питании. Стоит есть меньше хлебобулочных изделий из пшеничной муки.
Чтобы нормализовать пищеварение добавьте больше клетчатки в рацион.
Конечно же, не нужно забывать о тренировках. Эффективна будет планка и отжимания от пола.
- Жир внизу живота
Причина жировых отложений внизу живота – это сидячий образ жизни или проблемы с пищеварением. Прежде всего пересмотрите свой рацион и уберите из него газированную воду, алкоголь и изделия из рафинированной муки. Ешьте больше овощей и фруктов.
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Из физических нагрузок вам подойдет йога, а также обычный прогулки и просто активное времяпровождение.
- “Спасательный круг“
Несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни - причины появление этого типа жира.
Прежде всего пересмотрите рацион, добавьте цельные зерна, полезные жиры, растительных белок.
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Нужно больше двигаться, чтобы убрать живот. Из упражнений стоит делать комплексы в которых прорабатываются все мышцы, также стоит уделять внимание кардио.
- Висцеральный брюшной жир
Это самый опасный тип жира, он постепенно занимает все свободное пространство между органами, которые расположены в брюшной полости.
Причиной появления висцерального брюшного жира могут быть проблемы со здоровьем: гипертония, гормональный сбой, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа.
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Стоит пересмотреть свое питание, уменьшить потребление кофеина, начать делать физические упражнения средней интенсивности и делать техники для дыхания. Также стоит обратиться сдать анализы и пройти обследование, чтобы выяснить, что стало причиной появления висцерального брюшного жира.
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