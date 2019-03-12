Ульяна Супрун назвала самые опасные продукты

Узнайте, какие продукты стоит исключить из своего рациона.

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На своей страничке в Faceebook и.о министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что неправильное питание провоцирует появление болезней сердца и сосудов и есть риск умереть.



Если коротко - украинцы потребляют много хлеба, сладостей, соли, жарят на подсолнечном масле и употребляют много алкоголя. Зато потребляют мало фруктов, цельнозерновых злаков, бобовых, орехов и рыбы. – написала глава Минздрава

Много белого хлеба в рационе — это излишек соли, дополнительные скачки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса продукта и риски набрать лишний вес. В то же время в хлебе нет клетчатки и витаминов группы В, необходимых для нормальной работы кишечника, образования противоопухолевых жирных кислот с короткой цепью или для сглаживания пиков глюкозы в крови.

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Супрун посоветовала отдавать предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка — это фрукты, овощи, орехи, семечки, соя и бобы.

Мало фруктов в рационе — нехватка витаминов, клетчатки и соединений для здоровья сосудов. А украинцы едят мало фруктов — по данным Госкомстата, всего 123 грамма в день (как среднее яблоко), — обратила внимание Супрун.

Необходимо как минимум 300 граммов фруктов. Лучший вариант — свежие или замороженные фрукты.

Также Супрун посоветовала есть меньше сладкого.

Средняя суточная норма добавленного сахара должна быть не более 32−50 граммов. Это 5 чайных ложек. Но лучше вообще минимизировать его потребление — не добавлять сахар в чай или кофе. Если же добавляете сахар — не ешьте дополнительно сладости, — заявила Ульяна Супрун.

Министр отметила, что сладости снижают чувствительность тканей к инсулину, оседают в капиллярах и делают их слабыми. Транс-жиры в сладостях провоцируют ненужное воспаление, вызывают или ухудшают атеросклероз — болезни сосудов.

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Кроме того, сладости — это много “пустых“ калорий. Из-за сладостей переизбытка калорий может и не быть, но есть недостаток микроэлементов и клетчатки, содержащихся в здоровой пище. Именно этих полезных веществ не хватает в рационе для здорового сердца.

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