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Причины лишнего веса, которые не связаны с перееданием

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Узнайте, почему не получается избавиться от лишнего веса.
Причины лишнего веса, которые не связаны с перееданием
Причины лишнего веса, которые не связаны с перееданием
depositphotos.com

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Регулярные походы в спортзал и правильное питание не дают желанных результатов, и вес продолжает расти? Причина может более серьезной, чем неправильно подобранная нагрузка. Например, гормональный сбой замедляется метаболизм, что негативно влияет на вес. Ivona расскажет, какие симптомы могут быть причиной серьезных заболеваний.

  • Лишний вес + усталость = гипотиреоз

Первое что следует проверить – это щитовидную железу.  У каждой восьмой женщины обнаруживаются проблемы с щитовидкой, которая перестает вырабатывать тиреоидные гормоны,  которые влияют на метаболизм. Если железа дает сбой, то обмен веществ замедляется, что приводит к появлению лишнего веса.  Также признаками гипотиреоза являются : сухая кожа, постоянная усталость, отечность, выпадение волос и нерегулярный менструальный цикл.

Причины лишнего веса, которые не связаны с перееданием
Причины лишнего веса, которые не связаны с перееданием
depositphotos.com

  • Лишний вес + хронический стресс = депрессия

Из постоянных переживаний активно начинаются вырабатываться гормоны адреналин и картизол, которые влияют на метаболизм. Например, избыток кортизол является причиной переедания. Постоянная усталость, бессонница, равнодушие ко всему – это симптомы депрессии, стоит обратиться за помощью к врачу.

  • Лишний вес + нерегулярный цикл = синдром поликистозных яичников

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Каждая пятая женщина страдает синдромом поликистозных яичников.  Это нарушение эндокринной системы, которое увеличивает выработку эстрогена и тестостерона, что является причиной лишнего веса, нерегулярной менструации. Симптомы синдрома поликистозных яичников: угри, сонливость
постоянные боли внизу живота или в пояснице.

Причины лишнего веса, которые не связаны с перееданием
Причины лишнего веса, которые не связаны с перееданием
depositphotos.com

  • Лишний вес + беспокойство ночью = бессонница

Недосыпы являются причиной переедания. Так как из того что организм чувствует нехватку сна, то увеличивается выработка гормона голода – грелина, и происходит снижение гормона –лептина.

  • Лишний вес + прием новых лекарств = побочный эффект таблеток

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Есть вероятность, что сейчас принимаются лекарства, которые удерживают воду в организме и увеличивают вес. Например, среди таких препаратов антидепрессанты, которые влияют на гормон серотонин или лекарства для снижения артериального давления, которые замедляют метаболизм. 

Ранее мы писали, как похудеть без диет.

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Теги: похудение, здоровье
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