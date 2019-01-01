Узнайте, почему не получается избавиться от лишнего веса.

Причины лишнего веса, которые не связаны с перееданием depositphotos.com

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Регулярные походы в спортзал и правильное питание не дают желанных результатов, и вес продолжает расти? Причина может более серьезной, чем неправильно подобранная нагрузка. Например, гормональный сбой замедляется метаболизм, что негативно влияет на вес. Ivona расскажет, какие симптомы могут быть причиной серьезных заболеваний.

Лишний вес + усталость = гипотиреоз

Первое что следует проверить – это щитовидную железу. У каждой восьмой женщины обнаруживаются проблемы с щитовидкой, которая перестает вырабатывать тиреоидные гормоны, которые влияют на метаболизм. Если железа дает сбой, то обмен веществ замедляется, что приводит к появлению лишнего веса. Также признаками гипотиреоза являются : сухая кожа, постоянная усталость, отечность, выпадение волос и нерегулярный менструальный цикл.



Причины лишнего веса, которые не связаны с перееданием depositphotos.com

Лишний вес + хронический стресс = депрессия

Из постоянных переживаний активно начинаются вырабатываться гормоны адреналин и картизол, которые влияют на метаболизм. Например, избыток кортизол является причиной переедания. Постоянная усталость, бессонница, равнодушие ко всему – это симптомы депрессии, стоит обратиться за помощью к врачу.

Лишний вес + нерегулярный цикл = синдром поликистозных яичников

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Каждая пятая женщина страдает синдромом поликистозных яичников. Это нарушение эндокринной системы, которое увеличивает выработку эстрогена и тестостерона, что является причиной лишнего веса, нерегулярной менструации. Симптомы синдрома поликистозных яичников: угри, сонливость

постоянные боли внизу живота или в пояснице.



Причины лишнего веса, которые не связаны с перееданием depositphotos.com

Лишний вес + беспокойство ночью = бессонница

Недосыпы являются причиной переедания. Так как из того что организм чувствует нехватку сна, то увеличивается выработка гормона голода – грелина, и происходит снижение гормона –лептина.

Лишний вес + прием новых лекарств = побочный эффект таблеток

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Есть вероятность, что сейчас принимаются лекарства, которые удерживают воду в организме и увеличивают вес. Например, среди таких препаратов антидепрессанты, которые влияют на гормон серотонин или лекарства для снижения артериального давления, которые замедляют метаболизм.

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