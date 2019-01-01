Как похудеть без диет

Узнайте, как можно изменить свои привычки и при этом не прибегать к диетам, чтобы похудеть.

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Каждая женщина хоть раз в жизни задумывалась сесть на диету. У кого-то получалось продержаться несколько месяцев, кто-то быстро срывался. Но желание похудеть, никуда не пропадало. Ivona расскажет, как можно сбросить лишние килограммы без диет.

Прежде всего стоит понять, почему уже так долго не удается обрести фигуру своей мечты. Причин может быть очень много, но не стоит бояться признаться себе в этом.



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Что мешает похудеть:

Отговорки, откладывание на завтра;

Плохое самочувствие;

Отсутствие свободного времени;

Мнение, что правильное питание достаточно дорогое.

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Как настроиться на похудение:

Не нужно договариваться с подругами с завтрашнего дня худеть. Лучше начинать самостоятельно. Только стоит правильно себя мотивировать.

Чтобы настроиться на похудение нужно стать перед зеркалом в нижнем белье и изучить свои недостатки.

К похудению нужно относиться легко. Не стоит сразу себя настраивать, что это каторга. Если начинать с таким настроем, то результата не будет. Можно к процессу избавления от лишних кг отнестись, как к игре и придумать себе приз, например, за каждые минус 2 кг. Главное, в качестве награды не брать тортики и походы в ресторан.

Не ходить в супермаркет на голодный желудок, иначе есть риск купить больше, чем надо.

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Как начать худеть:

Больше двигаться. Ходьба помогает сжигать калории, тренирует ноги, а также вырабатывает выносливость.

Начать читать состав продуктов. Стоит изучить, какие добавки вредят фигуре и мешают худеть.

Следить за режимом сна. Давно известно, что здоровый сон помогает избавиться от лишнего веса быстрее. Важно учитывать не только количества сна, но и режим: во сколько ложитесь спать и во сколько встаете.

Пить много воды. Это очень банально, но действенно. Вода выводит из организма токсины, не стоит этого забывать.

Начать считать калории. Нужно знать, сколько и чего в день съедается.

Не есть перед сном. Это правило гораздо важнее, чем “не есть после 6“. Важно, чтобы последний прием пищи был за 3 часа до сна.

Бороться с вредными привычками. Курение, спорт и фастфуды – это несовместимые вещи. Лучше начать вырабатывать новые привычки, например, ходить в бассейн, или на йогу.

Раз в неделю нужно себя баловать! Но не стоит сильно увлекаться сладостями и продуктами, которые находятся под запретом. Иначе из-за одного дня, когда все можно, вероятность топтаться на одном месте достаточно велика.

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