9 фактов, которые нужно знать про сексуальную анорексию

Ответы на вопросы, которые вы стеснялись задать.

У сексуальной анорексии нет ничего общего с эротичным поеданием (или недоеданием) продуктов в спальне. Речь идет о психологическом расстройстве, которое никак не связано с физическим ощущением недомогания. Это скорее душевное состояние, во время которого понижается уровень либидо. Что нужно знать о сексуальной анорексии и ее симптомах, расскажет Ivona.

1. Низкое либидо

У всех время от времени бывают моменты, когда занятию сексом вы предпочитаете тихий вечер за книгой. Это вполне нормально. Но когда сексуальное желание отсутствует полностью на протяжении длительного промежутка времени, то это первый признак сексуальной анорексии.

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2. Страх перед сексом

Ощущения тревожности перед интимной близостью, страх и отвращение перед голым телом (своим или партнера) - еще один симптом.

3. Стыд

В некоторых семьях детей воспитывают с мыслью о том, что любые сексуальные отношения - это что-то плохое. Если же вы после интимной близости чувствуете стыд и ощущаете себя грязной, впору задуматься о сексуальной анорексии.

4. Холодность

Люди с сексуальной анорексией все же склонны, как и другие, строить длительные отношения. Физически контакты в любом виде исключаются в таких отношениях или сводятся к минимуму. Если у вас проблемы с партнером, ему не хватает вашего тепла и ласки, а у вас даже мысль об этом вызывает раздражение, обратитесь со своим вопросом к психологу.

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5. Вперед за несбыточным

Вы выбираете объектом своих романтических мыслей недоступного человека. Это происходит на подсознательном уровне, так как понимаете, что цель слишком недостижима, а значит и сексуальные отношения исключаются. У вас есть чувство романтической любви, но нет физической.

6. Сексуальные срывы

Как и срывы в пищевых расстройствах, могут происходить время от времени, но итог остается тем же - вы не получаете удовольствия и чувствуете себя после такого опустошенно.

7. Боязнь услышать «нет»

Люди с сексуально анорексией боятся услышать отказ от человека, который им приглянулся, поэтому избегают любых физических контактов.

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8. Причины

Причины могут быть как физическими, так и психологическими: сексуальная анорексия может проявиться после родов, является побочным эффектом некоторых лекарств, может быть результатом строго воспитания, пережитого изнасилования или сексуального издевательства.

9. Чистота и страх заболеть

Сексуальная анорексия может быть одним из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства, когда человеку необходимо держать свое тело и свое окружение в стерильной чистоте. Сюда же примешивается страх заболеть, не смотря на всю широту и разнообразие выбора современных контрацептивов.

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