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Что говорят о здоровье полные бедра

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Женщины с пышными бедрами считаются более сексуальными.
Что говорят о здоровье полные бедра
Что говорят о здоровье полные бедра
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Представление о женской красоте быстро меняется. Сегодня одна фигура считается идеальной, завтра другая. Тяжело угнаться за модой, и сделать так, чтобы внешность соответствовала трендам. Глядя на пышные формы, многие мужчины считают их идеалом. Однако, если такая грудь в почете, то массивные бедра многие считают недостатком.

Следует знать, что места накопления жировой ткани в организме человека определяются состоянием эндокринной системы.

Что говорят о здоровье полные бедра
Что говорят о здоровье полные бедра
Pinterest

Например, выраженная прослойка подкожной жировой клетчатки в области женского таза и бедер говорит о хорошем насыщении организма эстрогенами. Такое распределение снижает риск появления сахарного диабета, и защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Однако обладательницам пышных бедер необходимо тщательно следить за своим здоровьем в период менопаузы, так как яичники перестают вырабатывать эстрогены.

Но стоит помнить, что пышные бедра –  хорошо, только если это не ожирение. Когда масса тела становится гораздо больше, чем нужно, то в этом случае жировые ткани вредят здоровью человека.

Ранее мы писали, какие ошибки в питании мешают похудеть.

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Теги: пышные формы, тип фигуры. здоровье, женское здоровье
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