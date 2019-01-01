Что говорят о здоровье полные бедра

Женщины с пышными бедрами считаются более сексуальными.

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Представление о женской красоте быстро меняется. Сегодня одна фигура считается идеальной, завтра другая. Тяжело угнаться за модой, и сделать так, чтобы внешность соответствовала трендам. Глядя на пышные формы, многие мужчины считают их идеалом. Однако, если такая грудь в почете, то массивные бедра многие считают недостатком.

Следует знать, что места накопления жировой ткани в организме человека определяются состоянием эндокринной системы.



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Например, выраженная прослойка подкожной жировой клетчатки в области женского таза и бедер говорит о хорошем насыщении организма эстрогенами. Такое распределение снижает риск появления сахарного диабета, и защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Однако обладательницам пышных бедер необходимо тщательно следить за своим здоровьем в период менопаузы, так как яичники перестают вырабатывать эстрогены.



Но стоит помнить, что пышные бедра – хорошо, только если это не ожирение. Когда масса тела становится гораздо больше, чем нужно, то в этом случае жировые ткани вредят здоровью человека.

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