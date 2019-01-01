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В Украине запретили два популярных медицинских препарата - СМИ

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Из-за смерти пациентов в Украине временно запретили серию "Лидокаин" и серию "Натрий Хлорида".
В Украине запретили два популярных медицинских препарата - СМИ
В Украине запретили два популярных медицинских препарата - СМИ
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В четверг, 28 февраля, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию “Лидокаина“ и серию “Натрия хлорида“. Об этом сообщает сайт 24tv.ua

Речь идет о серии US250718 “Лидокаин-Дарница“ раствора для инъекций 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10. Производителем лекарств является ЗАО “Фармацевтическая фирма “Дарница“, Украина.

Под временный запрет попал “Натрия хлорид“, раствор для инъекций, 9 мг/мл по 10 мл в ампуле № 10 серии 202637. Производителем препарата является ОАО “Галичфарм“, Украина.

Лекарства запретили из-за информации от “Государственного экспертного центра МЗ Украины“ о летальном исходе при применении серии US250718 “Лидокаин-Дарница“ и серии 202637 “Натрия хлорид“.

В Украине запретили два популярных медицинских препарата - СМИ
В Украине запретили два популярных медицинских препарата - СМИ
24tv.ua

Другие серии препарата “Лидокаин- Дарница“ разрешены. Касаемо “Натрий хлорида“, то под запретом находится серия  203140.

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Стоит отметить, что “Лидокаин-Дарница“ широко используется для местной анестезии в хирургии, офтальмологии, стоматологии, оториноларингологии; как растворитель антибактериальных средств группы цефалоспоринов.

“Натрия хлорид“ используются для приготовления растворов лекарственных средств для наружного и парентерального применения. Применяют средство для промывания ран, слизистой оболочки носа.

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Теги: здоровье, препараты, запрещенные препараты
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