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Диетолог рассказала, как сон влияет на наше здоровье

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Узнайте, почему организму нужен полноценный сон.
Диетолог рассказала, как сон влияет на наше здоровье
Диетолог рассказала, как сон влияет на наше здоровье
depositphotos.com

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Популярный диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram обратила внимание на важность полноценного сна.

Экс-диетолог канала СТБ уточнила, что сон очень важен не только для здоровья, но и для фигуры.

Здоровый образ жизни сложно представить без сна. Фус уточнила, что недосып нарушает работу таких гормонов, как грелин (отвечает за голод) и лептин (отвечает за насыщение). Нехватка сна этих гормонов можно приравнять  к недостатку питания. 

Диетолог рассказала, как сон влияет на наше здоровье
Диетолог рассказала, как сон влияет на наше здоровье
depositphotos.com

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Также диетолог акцентировала внимание на то, что недосып нарушает гормон сна – мелатонин. Стоит знать, что низкий уровень в крови этого гормона увеличивает риски лишнего веса на 40-60% процентов.  

Необходимо, чтобы сон длился не менее 8 часов. 

Недостаточный сон, менее 7 часов, увеличивает риск ожирения, диабета, ишемической болезни или инсульта. Это негативно влияет на когнитивную функцию мозга и увеличивает количество ошибок в работе. – подвела итог  Светлана Фус.

Ранее мы писали, как не заболеть простудой и гриппом. 

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Теги: сон, полноценный сон, совет диетолога
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