Узнайте, почему организму нужен полноценный сон.

Диетолог рассказала, как сон влияет на наше здоровье depositphotos.com

Читай также: Какие болезни передаются через тестеры косметики

Популярный диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram обратила внимание на важность полноценного сна.

Экс-диетолог канала СТБ уточнила, что сон очень важен не только для здоровья, но и для фигуры.

Здоровый образ жизни сложно представить без сна. Фус уточнила, что недосып нарушает работу таких гормонов, как грелин (отвечает за голод) и лептин (отвечает за насыщение). Нехватка сна этих гормонов можно приравнять к недостатку питания.



Диетолог рассказала, как сон влияет на наше здоровье depositphotos.com

Читай также: ТОП - 5 советов, как сохранить зрение

Также диетолог акцентировала внимание на то, что недосып нарушает гормон сна – мелатонин. Стоит знать, что низкий уровень в крови этого гормона увеличивает риски лишнего веса на 40-60% процентов.



Необходимо, чтобы сон длился не менее 8 часов.

Недостаточный сон, менее 7 часов, увеличивает риск ожирения, диабета, ишемической болезни или инсульта. Это негативно влияет на когнитивную функцию мозга и увеличивает количество ошибок в работе. – подвела итог Светлана Фус.

Ранее мы писали, как не заболеть простудой и гриппом.