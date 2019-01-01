Как не заболеть простудой и гриппом: Нужная профилактика
Узнайте, как не заболеть гриппом и простудой, а также, что предпринять, чтобы не подхватить вирус.
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После гриппа все осложнение идет на почки, легкие и сердце. Каждый сезон украинцы задаются вопросом, как обезопасить себя от гриппа. Ivona расскажет, как отличить простуду от гриппа и что делать в случае заболевания.
Способы передачи вирусов гриппа:
- Контактно-бытовой (немытые руки);
- Воздушно-капельный (мокрота, слюна);
- Пищевой (если продукты недостаточно обработаны).
Симптомы гриппа:
- Слабость;
- Температура (повышается до 37°С, в течение нескольких часов повышается до 39-40 °С, держится до 5 дней);
- Головокружение;
- Головная боль;
- Кашель;
- Насморк и сухость в носу;
- Сбои в работе сердечно-сосудистой системе.
Симптомы простуды:
- Кашель;
- Головная боль;
- Чихание;
- Боль в горле;
- Заложенность носа и насморк;
- Слабость;
- Озноб.
Как лечить грипп и профилактика
В первую очередь при первых симптомах гриппа необходимо остаться дома и обратиться к врачу, чтобы он подобрал лечение.
Чаще всего врачи назначают:
- Лекарства от кашля;
- Антибактериальная терапия (при риске осложнений);
- Противовирусные;
- Сосудосуживающие (капли от насморка);
- Жаропонижающие.
Как не подхватить и лечить простуду
- Употребление витамина С;
- Промывание носа;
- Ингаляции;
- Тепловой режим;
- Больше сна;
- Употребление лука, чеснока, имбиря;
- Точечный массаж.
Правильное питание при простуде и гриппе
- Овощи и фрукты в виде салатов;
- Орехи и семена, в день около 20 г/день;
- Цельные зерна;
- Полезные жиры, содержаться в оливковом и кунжутной масле.
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