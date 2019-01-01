Узнайте, как не заболеть гриппом и простудой, а также, что предпринять, чтобы не подхватить вирус.

Как не заболеть простудой и гриппом: Нужная профилактика Pinterest

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После гриппа все осложнение идет на почки, легкие и сердце. Каждый сезон украинцы задаются вопросом, как обезопасить себя от гриппа. Ivona расскажет, как отличить простуду от гриппа и что делать в случае заболевания.

Способы передачи вирусов гриппа:

Контактно-бытовой (немытые руки);

Воздушно-капельный (мокрота, слюна);

Пищевой (если продукты недостаточно обработаны).

Симптомы гриппа:

Слабость;

Температура (повышается до 37°С, в течение нескольких часов повышается до 39-40 °С, держится до 5 дней);

Головокружение;

Головная боль;

Кашель;

Насморк и сухость в носу;

Сбои в работе сердечно-сосудистой системе.

Симптомы простуды:

Кашель;

Головная боль;

Чихание;

Боль в горле;

Заложенность носа и насморк;

Слабость;

Озноб.

Как не заболеть простудой и гриппом: Нужная профилактика Pinterest

Как лечить грипп и профилактика

В первую очередь при первых симптомах гриппа необходимо остаться дома и обратиться к врачу, чтобы он подобрал лечение.

Чаще всего врачи назначают:

Лекарства от кашля;

Антибактериальная терапия (при риске осложнений);

Противовирусные;

Сосудосуживающие (капли от насморка);

Жаропонижающие.

Как не подхватить и лечить простуду

Употребление витамина С;

Промывание носа;

Ингаляции;

Тепловой режим;

Больше сна;

Употребление лука, чеснока, имбиря;

Точечный массаж.

Правильное питание при простуде и гриппе

Овощи и фрукты в виде салатов;

Орехи и семена, в день около 20 г/день;

Цельные зерна;

Полезные жиры, содержаться в оливковом и кунжутной масле.

Как не заболеть простудой и гриппом: Нужная профилактика Pinterest

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