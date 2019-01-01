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Как не заболеть простудой и гриппом: Нужная профилактика

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Узнайте, как не заболеть гриппом и простудой, а также, что предпринять, чтобы не подхватить вирус.
Как не заболеть простудой и гриппом: Нужная профилактика
Как не заболеть простудой и гриппом: Нужная профилактика
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После гриппа все осложнение идет на почки, легкие и сердце. Каждый сезон украинцы задаются вопросом, как обезопасить себя от гриппа. Ivona расскажет, как отличить простуду от гриппа и что делать в случае заболевания.

Способы передачи вирусов гриппа:

  • Контактно-бытовой (немытые руки);
  • Воздушно-капельный (мокрота, слюна);
  • Пищевой (если продукты недостаточно обработаны).

Симптомы гриппа:

  • Слабость;
  • Температура (повышается до 37°С, в течение нескольких часов повышается до 39-40 °С, держится до 5 дней);
  • Головокружение;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Насморк и сухость в носу;
  • Сбои в работе сердечно-сосудистой системе.

Симптомы простуды:

  • Кашель;
  • Головная боль;
  • Чихание;
  • Боль в горле;
  • Заложенность носа и насморк;
  • Слабость;
  • Озноб.

Как не заболеть простудой и гриппом: Нужная профилактика
Как не заболеть простудой и гриппом: Нужная профилактика
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Как лечить грипп и профилактика

В первую очередь при первых симптомах гриппа необходимо остаться дома и обратиться к врачу, чтобы он подобрал лечение. 

Чаще всего врачи назначают:

  • Лекарства от кашля;
  • Антибактериальная терапия (при риске осложнений);
  • Противовирусные;
  • Сосудосуживающие (капли от насморка);
  • Жаропонижающие.

Как не подхватить и лечить простуду

  • Употребление витамина С;
  • Промывание носа;
  • Ингаляции;
  • Тепловой режим;
  • Больше сна;
  • Употребление лука, чеснока, имбиря;
  • Точечный массаж.

Правильное питание при простуде и гриппе

  • Овощи и фрукты в виде салатов;
  • Орехи и семена, в день около 20 г/день;
  • Цельные зерна;
  • Полезные жиры, содержаться в оливковом и кунжутной масле.

Как не заболеть простудой и гриппом: Нужная профилактика
Как не заболеть простудой и гриппом: Нужная профилактика
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Ранее мы говорили о том, какие болезни передаются через тестеры косметики.

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Теги: грипп, простуда
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