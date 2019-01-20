Рассадник инфекций: Комаровский рассказал об опасности на кухне

Узнайте, почему стоит научиться пользоваться разделочными досками разного цвета.

Комаровский рассказал, какая опасность может быть на кухне .instagram.com/doctor_komarovskiy

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на своей страничке в Instagram Евгений Комаровский посоветовал использовать разноцветные разделочные доски для нарезания продуктов. Это поможет свести риск возможных пищевых отравлений к минимуму.



Украинский педиатр опубликовал инфографику, где расписано на какой доске что резать.

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Для сырого мяса нужно брать доску красного цвет, а для сырой рыбы выбирать синюю. Овощи резать на доске коричневого цвета, а для приготовления мяса необходимо брать желтый.

Для фруктов подойдет зеленая доска, а вот на серой нужно нарезать молочные продукты и хлеб.



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