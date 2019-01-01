Привычки, которые помогут похудеть: ТОП-3
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Существует много диет и методов похудения, но чтобы убедиться в их безопасности следует проконсультироваться с врачом. Однако, есть несколько привычек, которые помогут сбросить лишние килограммы и они не несут вреда здоровью.
- Высыпаться
Многочисленные исследования подтверждают, что сон от 7 до 8 часов в день приносит пользу организму и помогает при похудении.
Врач и эксперт в области сна Санджай Патель обнаружил в одном из своих исследований, что женщины, которые спят пять часов или меньше, имеют более высокий риск поправиться.
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Лишение сна оказывает негативное влияние на организм, что приводит к увеличению веса. Когда мало сна, то тянет есть продукты с высоким содержанием углеводов. Таким образом, усталый мозг ищет “нездоровую“ пищу, а отдохнувший имеет больше контроля, чтобы противостоять этому искушению.
- Пить много воды
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Обычный, но эффективный совет. Тело нуждается в воде, чтобы функционировать. Нарушение водного баланса препятствует тому, чтобы наш организм выводил токсины. А это может привести к увеличению веса и преждевременному старению.
Питьевая вода - один из самых простых способов похудеть, так как она активизирует обмен веществ, помогает нам не удерживать жидкости и выводит токсины естественным путем.
Кроме того, питьевая вода перед каждым приемом пищи устраняет тягу к еде, что помогает на переедать.
- Взвешиваться
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Не стоит бояться вставать на весы. Знание своего веса поможет контролировать прогресс на пути к фигуре своей мечты. Доктор Дори Стейнберг из Северной Каролине обнаружила в одном из своих исследований, что те, кто взвешивались каждую неделю теряли в два раза больше веса, чем те, кто этого не делал.
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