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Привычки, которые помогут похудеть: ТОП-3

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Чтобы добиться нужного результата следует выработать у себя эти привычки.
Привычки, которые помогут похудеть: ТОП-3
Привычки, которые помогут похудеть: ТОП-3
depositphotos.com

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Существует много диет и методов похудения, но чтобы убедиться в их безопасности следует проконсультироваться с врачом.  Однако, есть несколько привычек, которые помогут сбросить лишние килограммы и они не несут вреда здоровью. 

  • Высыпаться

Многочисленные исследования подтверждают, что сон от 7 до 8 часов в день приносит пользу организму и помогает при похудении.

Врач и эксперт в области  сна Санджай Патель обнаружил в одном из своих исследований, что женщины, которые спят пять часов или меньше, имеют более высокий риск поправиться. 

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Лишение сна оказывает негативное влияние на организм, что приводит к увеличению веса. Когда мало сна,  то тянет есть продукты с высоким содержанием углеводов. Таким образом, усталый мозг ищет “нездоровую“ пищу, а отдохнувший имеет больше контроля, чтобы противостоять этому искушению.

Привычки, которые помогут похудеть: ТОП-3
Привычки, которые помогут похудеть: ТОП-3
pinterest

  • Пить много воды

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Обычный, но эффективный совет. Тело нуждается в воде, чтобы функционировать.  Нарушение водного баланса препятствует тому, чтобы наш организм выводил токсины.  А это может привести к увеличению веса и преждевременному старению.
Питьевая вода - один из самых простых способов похудеть, так как она активизирует обмен веществ, помогает нам не удерживать жидкости и выводит токсины естественным путем.

Кроме того, питьевая вода перед каждым приемом пищи устраняет тягу к еде, что помогает на переедать. 

Привычки, которые помогут похудеть: ТОП-3
Привычки, которые помогут похудеть: ТОП-3
depositphotos.com

  • Взвешиваться 

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Не стоит бояться вставать на весы. Знание своего веса поможет контролировать прогресс на пути к фигуре своей мечты. Доктор Дори Стейнберг из Северной Каролине обнаружила в одном из своих исследований, что те, кто взвешивались каждую неделю теряли в два раза больше веса, чем те, кто этого не делал.

Ранее мы писали, какой продукт помогает остановить старение. 

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Теги: похудеть, здоровый сон, похудение
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