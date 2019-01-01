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Ученые ответили, почему ночью хочется есть

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Это не просто обжорство или вредная привычка, все зависит от реакции мозга.
Почему ночью хочется есть
Почему ночью хочется есть
depositphotos.com

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Есть те, кто делает это время от времени, а у кого то это является привычкой, но немногие способны противостоять искушению “штурмовать“ холодильник посреди ночи. Странная сила загоняет на кухню и приглашает искать что-нибудь поесть, даже если ужин был вкусным и обильным. Но за этим поведением стоит нечто большее, чем просто привычка и наука исследует что.

Команда из Университета Бригама Янга (штат Юта, США) предложила проанализировать ,почему ночью  хочется чего-то съесть и сделала определенные выводы. “Мы едим больше, чтобы попытаться насытиться“, - объясняет ведущий автор исследования Трэвис Мастерсон.

Используя магнитно-резонансную томографию, исследователи наблюдали за мозговой активностью нескольких участников эксперимента, показывая им различные фотографии еды. Участники увидели 360 фотографий за два этапа эксперимента. Они смотрели на фото с продуктами утром и ближе к ночи. Среди отобранных продуктов были некоторые низкокалорийные, такие как фрукты, овощи и рыба; и вредные продукты, такие как сладости, мороженое и фаст-фуд.

Почему ночью хочется есть
Почему ночью хочется есть
depositphotos.com

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Как и предполагалось, ученые зафиксировали более интенсивные нейрональные реакции на высококалорийную пищу. Тем не менее, они были удивлены, увидев, что акцент реакций, связанных с удовлетворением, вечером маленький. Неважно чувствуем мы себя сытыми или нет, наш мозг не испытывает одинакового ощущения утром и ночью. Именно отсутствие чувства сытости и заставляет ночью идти к холодильнику.

Тем не менее, исследователи говорят, что они все еще находятся на предварительной стадии своей работы. Им нужно время,проанализировать полученные результаты и лучше понять это открытие.

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Теги: чувство голода, ночной перекус, вредная еда
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