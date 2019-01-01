Синдром сухого глаза: почему он возникает и что делать

Что следует знать, чтобы избежать синдрома сухого глаза.

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Сухость глаз - это многофакторное, сложное и хроническое заболевание, которое поражает поверхность глаза и вызывает дискомфорт, проблемы со зрением и, в некоторых случаях, травмы роговицы и конъюнктивы.



Это хронический синдром, который требует индивидуальной диагностики и лечения. Существует несколько причин и типов сухости глаз, в зависимости от которых варьируется курс лечения для достижения наилучших результатов у каждого пациента.



Причины:

Как правило, сухость глаз возникает из-за дефицита слез (плохое производство или чрезмерное испарение) или из-за таких проблем, как дисфункция мейбомиевых желез (отсутствие или изменение липидов, из которых состоит слеза) или Блефарит (воспаление век).



Почему возникает синдром сухого глаза depositphotos.com

Пожилой возраст является фактором риска: около 75 % людей старше 70 лет страдают от этого синдрома в некоторых его фазах.

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25 % страдают из-за гормональных проблем. По этой причине сухой глаз считается симптомом менопаузы, когда появляется гормональный дефицит, то есть когда выработка эстрогена снижается.

10 % случаев возникают из-за длительной работы за компьютером. Те, кто проводят долгие часы перед мониторами, недостаточно мигают, чтобы вызвать слезы.

Контактные линзы увеличивают вероятность страдания от этой проблемы.

Диабет также является пусковым механизмом, а также дисфункция щитовидной железы (изменения в щитовидной железе), астма, системная красная волчанка (СКВ) и заболевания глаз, такие как синдром Шегрена, глаукома, катаракта, особенно если она перенесла хирургическое вмешательство по этой причине.

Некоторые лекарства, такие как антидепрессанты, противоотечные средства, антигистаминные препараты, диуретики, бета-блокаторы и оральные контрацептивы, также могут привести к возникновению синдрома сухого глаза.

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Причины могут быть связаны и с окружающей средой. Воздействие дыма, флуоресцентное освещение, загрязнение окружающей среды, ветер, обогреватели, кондиционирование воздуха и сухой климат. Эти элементы способствуют испарению слез и вызывают сухость.

Симптомы синдрома сухого глаза:



Чувствуете сухость глаз при работе за компьютером.

Глаза быстро устают при чтении или работе за монитором.

По утрам слипаются веки.

На мороз, ветер, пыль —глаза реагируют слезотечением.



Почему возникает синдром сухого глаза Pinterest

Вечно красные глаза.

Наблюдается ощущение дискомфорта, песка и жжения в глазах.

Контактные линзы причиняют дискомфорт и возможно боль.

Профилактика:

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В свой рацион следует включить продукты богатые омега- 3.



Соблюдать правильную осанку и расстояние перед компьютером и часто смотрите на расстояние, а не на экран.

Избегать чрезмерно сухой среды или той, где часто используется кондиционер, отопление.

Когда следует обращаться к врачу:



Синдром сухого глаза обычно вызывает только дискомфорт, который исчезает при увлажняющей процедуре. Если же спустя два дня нет улучшения, то следует обратиться к офтальмологу

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