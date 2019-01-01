Дневной сон помогает принимать правильные решения - исследование
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Сон — это здоровье. Но знаете ли вы, что данный вид отдыха влияет не только на наше самочувствие и настроение, но и на качество принятых решений. Во всяком случае так утверждают исследователи.
Так, эксперимент американских ученых показал, что короткий дневной сон влияет на способность головного мозга обрабатывать бессознательную информацию.
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В исследовании приняли участие 16 человек, которые должны были выполнить две задачи перед и после короткого сна. С помощью электроэнцефалограммы ученые измерили активность мозга участников как до, так и после сна, а также определили время, которое понадобилось им на принятие решения.
Выяснилось, что короткий дневной сон повысил скорость обработки так называемой замаскированной основной задачи. Это происходит благодаря способности реагировать и обрабатывать сигналы, которые он получает от окружающей среды. Таким образом, во время сна наш мозг обрабатывает информацию, которую мы воспринимает бессознательно. Именно поэтому правильные решения принимаются сразу после пробуждения.
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