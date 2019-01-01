Дневной сон помогает принимать правильные решения - исследование

Сон влияет не только на наше самочувствие и настроение, но и на рассудительность в принятии решений.

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Сон — это здоровье. Но знаете ли вы, что данный вид отдыха влияет не только на наше самочувствие и настроение, но и на качество принятых решений. Во всяком случае так утверждают исследователи.

Так, эксперимент американских ученых показал, что короткий дневной сон влияет на способность головного мозга обрабатывать бессознательную информацию.

Во время сна наш мозг обрабатывает информацию, которую мы воспринимает бессознательно pexels

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В исследовании приняли участие 16 человек, которые должны были выполнить две задачи перед и после короткого сна. С помощью электроэнцефалограммы ученые измерили активность мозга участников как до, так и после сна, а также определили время, которое понадобилось им на принятие решения.

Выяснилось, что короткий дневной сон повысил скорость обработки так называемой замаскированной основной задачи. Это происходит благодаря способности реагировать и обрабатывать сигналы, которые он получает от окружающей среды. Таким образом, во время сна наш мозг обрабатывает информацию, которую мы воспринимает бессознательно. Именно поэтому правильные решения принимаются сразу после пробуждения.

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