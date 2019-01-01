Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Можно ли смешивать газировку и алкоголь

Комментариев: 0
Исследования показывают, что это опасно для здоровья.
Можно ли смешивать газировку и алкоголь
Можно ли смешивать газировку и алкоголь
depositphotos.com

Читай также: Зачем и как правильно принимать контрастный душ

Смешивание газированной воды и алкоголя – это достаточно распространенная практика. Многие любят делать разные коктейли с кока-колой. Правда, о последствиях таких коктейлей  мало кто задумывается. Ivona расскажет, почему смешивать газировку и алкоголь категорически нельзя.

Обычная кока-кола содержит около 34 миллиграммов кофеина. Согласно лабораторным исследованиям, кофеин отменяет седативный эффект, который алкоголь оказывает на организм. Исследование, проведенное Университетом Флориды, показало, что люди, которые смешивали кофеин и алкоголь, в четыре раза чаще пытались выпить, чем те, кто пил только алкоголь.

“Мы знаем, что кофеин усугубляет степень интоксикации, что может привести к определенным последствиям“, - сказал  соавтор исследования Брюс Голдбергер.

Можно ли смешивать газировку и алкоголь
Можно ли смешивать газировку и алкоголь
depositphotos.com

Также, сладкая газировка увеличивает калорийность алкогольных напитков. Например, если разбавить виски с колой в пропорции 1:3, то получится 239 килокалорий. Стоит отметить, что это только один стакан напитка, а чаще всего за вечер употребляется гораздо больше. Но главная опасность, в том, что в состав  газированных напитках  входит фруктоза.  Это вещество заставляет организм накапливать жир, что повышает риск метаболического синдрома, ожирения и диабета второго типа. 

Читай также: Почему выпадают волосы: причины и лечение

Согласно веб-сайту Пристанского университета, углекислый газ в газированных напитках ускоряет опустошение желудка. Это приводит к тому, что алкоголь быстрее доходит до тонкого кишечника, где всасывается основная его часть. Не стоит забывать, что на поглощение алкоголя влияют различные факторы, в том числе еда, пол, вес, рост, история употребления алкоголя и генетика.

Ранее, мы писали, как правильно париться в бане.

Поделись:
Теги: алкоголь, кока-кола, вред для организма, коктейли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь