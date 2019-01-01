Исследования показывают, что это опасно для здоровья.

Можно ли смешивать газировку и алкоголь depositphotos.com

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Смешивание газированной воды и алкоголя – это достаточно распространенная практика. Многие любят делать разные коктейли с кока-колой. Правда, о последствиях таких коктейлей мало кто задумывается. Ivona расскажет, почему смешивать газировку и алкоголь категорически нельзя.

Обычная кока-кола содержит около 34 миллиграммов кофеина. Согласно лабораторным исследованиям, кофеин отменяет седативный эффект, который алкоголь оказывает на организм. Исследование, проведенное Университетом Флориды, показало, что люди, которые смешивали кофеин и алкоголь, в четыре раза чаще пытались выпить, чем те, кто пил только алкоголь.

“Мы знаем, что кофеин усугубляет степень интоксикации, что может привести к определенным последствиям“, - сказал соавтор исследования Брюс Голдбергер.

Можно ли смешивать газировку и алкоголь depositphotos.com

Также, сладкая газировка увеличивает калорийность алкогольных напитков. Например, если разбавить виски с колой в пропорции 1:3, то получится 239 килокалорий. Стоит отметить, что это только один стакан напитка, а чаще всего за вечер употребляется гораздо больше. Но главная опасность, в том, что в состав газированных напитках входит фруктоза. Это вещество заставляет организм накапливать жир, что повышает риск метаболического синдрома, ожирения и диабета второго типа.

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Согласно веб-сайту Пристанского университета, углекислый газ в газированных напитках ускоряет опустошение желудка. Это приводит к тому, что алкоголь быстрее доходит до тонкого кишечника, где всасывается основная его часть. Не стоит забывать, что на поглощение алкоголя влияют различные факторы, в том числе еда, пол, вес, рост, история употребления алкоголя и генетика.

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