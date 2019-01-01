Научными исследователями доказано – женщинам необходимо спать на 20 минут дольше, чем мужчинам.

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Британские ученые из центра исследования снов при университете в Лафборо доказали, что структура нейронных связей мозга женщины сложнее мужской. Именно поэтому женщины склонны к многозадачности и принимают решения быстрее. Но на это нужно много энергии и часов сна, которые очень необходимы для того, чтобы пополнить силы.

Почему женщины должны больше спать, чем мужчины? Pinterest

Женщины страдают от недосыпа чаще

Психиатры из Лафборо также выявили интересный факт: женщины тяжелее переносят плохой сон. Они становятся депрессивными, угрюмыми и раздражительными, а у женщин с более восприимчивой нервной системой появляются новые нарушения сна. Большим негативным последствием будет еще и то, что качество сна может сказаться на свертываемости крови и, в результате, привести к закупорке сосудов. Мужчины не реагируют на нехватку сна по той причине, что их кровеносные и нервные системы более крепкие.

Почему женщины должны больше спать, чем мужчины? Pinterest

Ночной сон влияет на умственную деятельность

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Ученые Института Макса Планка в Мюнхене проанализировали сон 160 взрослых, чтобы выявить, какое влияние на интеллектуальные способности. Исследование было сделано на “сонное веретено“ в период активности мозга в замедленной фазе сна, которая не сопровождается сновидениями. Интересно, что чем продолжительнее “веретено“, тем выше показатель IQ у женщины. А вот у мужчин такой закономерности не обнаружили.

Почему женщины должны больше спать, чем мужчины? Pinterest

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