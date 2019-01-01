Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Почему женщины должны больше спать, чем мужчины

Комментариев: 0
Научными исследователями доказано – женщинам необходимо спать на 20 минут дольше, чем мужчинам.
Почему женщины должны больше спать, чем мужчины?
Почему женщины должны больше спать, чем мужчины?
Pinterest

Читай также: Ученые назвали причины преждевременного старения

Британские ученые из центра исследования снов при университете в Лафборо доказали, что структура нейронных связей мозга женщины сложнее мужской. Именно поэтому женщины склонны к многозадачности и принимают решения быстрее. Но на это нужно много энергии и часов сна, которые очень необходимы для того, чтобы пополнить силы.

Почему женщины должны больше спать, чем мужчины?
Почему женщины должны больше спать, чем мужчины?
Pinterest

Женщины страдают от недосыпа чаще

Психиатры из Лафборо также выявили интересный факт: женщины тяжелее переносят плохой сон. Они становятся депрессивными, угрюмыми и раздражительными, а у женщин с более восприимчивой нервной системой появляются новые нарушения сна. Большим негативным последствием будет еще и то, что качество сна может сказаться на свертываемости крови и, в результате, привести к закупорке сосудов. Мужчины не реагируют на нехватку сна по той причине, что их кровеносные и нервные системы более крепкие.

Почему женщины должны больше спать, чем мужчины?
Почему женщины должны больше спать, чем мужчины?
Pinterest

Ночной сон влияет на умственную деятельность

Читай также: Медики опровергли самые распространенные мифы о гриппе

Ученые Института Макса Планка в Мюнхене проанализировали сон 160 взрослых, чтобы выявить, какое влияние на интеллектуальные способности. Исследование было сделано на “сонное веретено“ в период активности мозга в замедленной фазе сна, которая не сопровождается сновидениями. Интересно, что чем продолжительнее “веретено“, тем выше показатель IQ у женщины. А вот у мужчин такой закономерности не обнаружили.

Почему женщины должны больше спать, чем мужчины?
Почему женщины должны больше спать, чем мужчины?
Pinterest

Ранее мы говорили о 4 привычках, которые вызывают бессоницу. 

Поделись:
Теги: женщины, спать, плохой сон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь