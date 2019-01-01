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4 привычки, которые вызывают бессонницу

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Человек, страдающий бессонницей становится раздражительным, беспокойным и теряет концентрацию.
Каждый четвертый человек страдает бессонницей
Каждый четвертый человек страдает бессонницей
depositphotos.com

Рекомендуемые 8 часов сна становятся жизненно необходимыми  для здоровья. Согласно последним исследованиям,  недостаток сна ослабляет иммунную систему и способствует появлению проблем с сердцем. Мы собрали самые распространенные причины, вызывающие бессонницу.

1. Свет, излучаемый  такими электронными устройствами, как экран телевизора, мобильный телефон, планшет не позволяют мозгу вырабатывать гормон сна. Причина проста, организм полагает, что излучаемый свет является дневным.

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2. Физические упражнения важны для хорошего здоровья. Но их стоит выполнять  за три часа до сна. Иначе занятия спортом перед сном  дестабилизируют нервную  систему,  из-за чего возникает беспокойство во время сна или бессонница.

3. Слишком поздний подъем утром  тоже может являться причиной бессонницы. Это возникает потому что подъемы ближе к обеду сбивают биологические часы, из-за чего нарушается режим сна.

Бессонница - настоящая эпидемия в современном мире
Бессонница - настоящая эпидемия в современном мире
depositphotos.com

4. Проблемы на работе,  дома, ссоры, стрессы часто становятся причиной отсутствия сна.  Организм не отдыхает, мозг  находится в активной фазе и в итоге утром разбитое состояние.  

Если периоды бессонницы часты, то следует  проконсультироваться с врачом и в случае необходимости пройти курс лечения. 

Ранее, мы писали о том, как зима влияет на нашу психику. 

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Теги: бессоница, причины бессонницы, сон, отсутсвие сна
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