Смотрите календарь магнитных бурь и прогноз геомагнитной обстановки в январе 2019 года.

Магнитные бури на январь 2019 года: прогноз по дням depositphotos.com

Прогноз магнитных бурь на январь 2019 года Ivona специально публикует для метеозависимых людей. Зная прогноз активности солнца в первом месяце Нового года 2019, вы сможете легче сориентироваться и подкорректировать свои планы, чтобы поберечь здоровье и самочувствие, а также заранее подготовиться к неожиданностям и капризам Солнца в январе 2019.

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Имейте в виду, что поведение Солнца может быть переменчивым, а потому важно следить за изменениями прогноза магнитных колебаний в январе 2019.

Когда ожидаются магнитные бури: прогноз по числам на январь 2019

Незначительные магнитные колебания возможны 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 30 и 31 числа.

Серьезных магнитных бурь в январе 2019 не ожидается.

Магнитные бури в январе 2019 года – плохое самочувствие

Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний наиболее чувствительные к ним люди могут испытывать головные боли, бессонницу, нарушение работы внутренних органов организма, в частности, сердечнососудистой и нервной системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, а также перемены настроения, стрессы и депрессии.

Как легче пережить магнитные колебания в январе 2019 года:

ограничьте серьезную физическую нагрузку;

отложите на более подходящее время работу, требующую большого внимания;

старайтесь избегать стрессовых ситуаций, скандалов, выяснения отношений;

чаще отдыхайте и бывайте на свежем воздухе;

следите за своим самочувствием, артериальным давлением и выполняйте рекомендации врачей;

питайтесь правильно, особенно в дни магнитных возмущений, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная и молочная диета, натуральные соки и отвары, нежирное мясо.

откажитесь от алкогольных напитков в период магнитных бурь.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.