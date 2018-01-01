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5 причин, почему пот должен тебя насторожить

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Обильное потоотделение может быть сигналом серьезного заболевания .
5 причин, почему пот должен тебя насторожить
5 причин, почему пот должен тебя насторожить
Illustration by Peter Oumanski for TIME

Пот всегда доставляет нам неудобства. Опустив вопрос гигиены, поговорим, о каких заболеваниях предупреждает нас обильное потоотделение с неприятным запахом. 

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Иногда организм человека сигналит о начавшейся онкологии или другом недуге. Именно поэтому важно быть внимательным к своему телу. 

Почему пот может быть опасен: 

  • Гипергидроз. Данное заболевание вызывает чрезмерное потоотделение из-за усиленной стимуляции нервов. 

  • Падение уровня сахара в крови. В этом случае тоже выступает обильный пот, также может ощущаться похолодание и липкость кожи в районе затылка, учащенное сердцебиение, дрожь, тошнота, головокружение и расплывчатое зрение.

  • Беременность или менопауза. В обоих случаях также типична усиленная потливость. Нарушения выделения пота в этих случаях связано со спецификой эндокринной системы, вырабатывающей гормоны для всего организма. На ее особенности влияют генетика, вес, некоторые привычки.

  • Лимфома и болезнь Паркинсона. Почему у заболевших лимфомой людей обильно вырабатывается пот – точно не известно. Лимфома – это рак лимфатической системы, поражающий клетки-лимфоциты, важные для иммунитета. 

  • Стресс. При сильном стрессе активизируются потовые железы подмышек, при этом пот производят апокринные железы, которые действуют только на определенных участках тела и обладают особым составом и, потому, неприятным запахом. 

О том, как орехи помогают избежать проблем с сердцем, читайте в этом материале.

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Теги: здоровье, болезнь, пот
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