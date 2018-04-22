Как орехи помогают избежать проблем с сердцем

Исследования ученых подтвердили пользу этого продукта.

Смертность от различных сердечно-сосудистых недугов стоит на первом месте во всем мире. Исследования шведских медиков доказали, что употребление орехов позволяет существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ниже рассказываем, почему орехи – это невероятно полезный для человеческого организма продукт.

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В Швеции был проведен эксперимент, в котором приняли участие более 60 тысяч граждан в возрасте от 45 до 83 лет, пишет Women's Health. Добровольцы делились своими пищевыми привычками и что влияло на них, затрагивая тему образа жизни. После этого медики наблюдали за тем, в каком состоянии находится здоровье испытуемых на протяжении 17 лет.

Так, за время исследования, у наблюдаемых было зафиксировано около 5 тысяч сердечных приступов. Летальными из них оказались 918 случаев. Фибрилляцию предсердий (один из опасных видов аритмии) смогли заметить у более 7,5 тысяч участников.

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Сообщается, что ученые смогли установить: у любителей орехов риск возникновения сердечной недостаточности ниже приблизительно на 20 процентов. В то же время, в результате употребления порции орехов от раза до трех в месяц, снижается риск фибрилляции предсердий на 12 процентов.

Медики уверены в том, что орехи представляют собой природный источник здоровых жиров, антиоксидантов, а также минералов, которые положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.

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