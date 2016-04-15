ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранени.

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Сегодня в Украине живет более 244 000 людей с ВИЧ. Под контролем находится только 143 000. Более половины новых случаев ВИЧ среди украинцев диагностируются на последних или предпоследних клинических стадиях.

Что такое ВИЧ

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – ретровирус, который вызывает ВИЧ-инфекцию – заболевание, поражающее иммунную систему. Разрушенная иммунная система теряет возможность защищать организм от других инфекционных заболеваний. Со временем организм все больше ослабевает, все меньше сопротивляется инфекциям, что способствует наступлению смертельной стадии под названием СПИД. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – это сочетание нескольких болезней, вызванных неудовлетворительной работой иммунной системы вследствие поражения ее ВИЧ.

Печально, но Украина занимает первое место в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции.



Где в Киеве сдать анализ на ВИЧ depositphotos

Признаки и симптомы

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Симптомы ВИЧ варьируются в зависимости от стадии инфекции. На протяжении нескольких первых месяцев люди с ВИЧ, как правило, наиболее заразны, но многие из них узнают о своем статусе лишь на более поздних стадиях. На протяжении нескольких первых недель после инфицирования у людей может не появляться никаких симптомов или развиться гриппоподобная болезнь, включая лихорадку, головную боль, сыпь или боль в горле.

По мере того как инфекция постепенно ослабляет иммунную систему, у инфицированного человека могут появляться другие признаки и симптомы, такие как опухшие лимфоузлы, потеря веса, лихорадка, диарея и кашель. При отсутствии лечения могут развиться такие тяжелые болезни, как туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции и онкологические заболевания, в частности лимфомы и саркома Капоши.

Передача инфекции

ВИЧ может передаваться через разные жидкости организма инфицированных людей, такие как кровь, грудное молоко, семенная жидкость и вагинальные выделения. ВИЧ также может передаваться от матери ребенку во время беременности и родов. При обычных повседневных контактах, таких как поцелуи, объятия и пожатие рук, или при совместном пользовании личными предметами и употреблении продуктов питания или воды заразиться невозможно.

Факторы риска

Модели поведения и условия, повышающие риск заражения людей ВИЧ, включают:

незащищенный анальный или вагинальный секс;

наличие другой инфекции, передаваемой половым путем, такой как сифилис, герпес, хламидиоз, гонорея и бактериальный вагиноз;

совместное пользование зараженными иглами, шприцами и другим инъекционным оборудованием и растворами наркотиков при употреблении инъекционных наркотиков;

небезопасные инъекции, переливания крови, пересадки тканей, медицинские процедуры, включающие нестерильные разрезы или прокалывание;

случайные травмы от укола иглой, в том числе среди работников здравоохранения.

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530-01-67

пн-пт 08:00 - 19:00

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450- 14-38

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248-90-85

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Киевская городская клиническая кожно-венерологическая больница

г. Киев, ул. Богатырская, 32

413-45-98

пн-пт 08:00 - 19:00

Кожно-венерологический диспансер №1 Днепровоского района

г. Киев, ул. Черниговская, 38/2

(044) 517-68-63; 517-17-50

пн-пт: четные числа 8:00 - 13:00; нечетные числа 15:00 - 18:00

Киевский областной кожно-венерологический диспансер



г. Киев, ул. Баггоутовская, 1

483-54-72

пн-пт 09:00 - 15:00

Статистика ВИЧ

Статистика показывает, что все чаще люди инфицируются через сексуальный контакт, а это в основном гомосексуализм и проституция. Через кровь больше всего заражаются наркоманы, потому что пользуются уже использованными шприцами. Но опасности подвержены и люди, которым делали операции или переливание крови.

ВИЧ и СПИД неизлечимы, но за последние годы появилось много лекарств, благодаря которым человек с ВИЧ может прожить до 15 лет. Благодаря этим лекарствам инфицированный может жить почти полноценной жизнью и не ощущать признаков болезни. Главное вовремя определить болезнь и начать курс лечения. Как же вовремя обнаружить ВИЧ-инфекцию? Симптомы ВИЧ-инфекции могут быть разными, иногда они напоминают обычный грипп, поэтому самый надежный способ – это сдать анализ крови. Причем сдавать анализ желательно несколько раз с интервалом в 6 месяцев, потому, что у ВИЧ инфекции есть скрытый период, когда тесты могут не показать наличие вируса.

Ранее мы писали, что ученым удалось побороть ВИЧ.

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