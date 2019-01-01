Вирусологам впервые удалось уничтожить все следы присутствия ВИЧ в ДНК зараженных мышей.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communication.

Читай также: Узнай о ВИЧ и СПИДе больше

Американским ученым из Университета Темпл и Университета Медицинского центра Небраски удалось уничтожить вирус, используя комбинацию технологии редактирования генов и медленного высвобождения антивирусного препарата.

Существует вероятность, что ВИЧ можно вылечить – сказал председатель департамента фармакологии и экспериментальной неврологии UNMC , автор исследования Говард Гендельман.

Исследователи тестировали новую форму ART под названием LASER ART на 23 “гуманизированных мышах“, животных, генетически модифицированных, чтобы иметь сходство с человеком. Они смогли контролировать высвобождение и метаболизм препарата, что позволило ему подавлять репликацию вируса в течение более длительного периода времени.

Затем группа исследователей удалила оставшийся интегрированный геном ВИЧ, используя инструмент редактирования генов, названный CRISPR-Cas9, который позволяет работать с ДНК и добавлять/отключать определенные гены.



Ученым удалось побороть ВИЧ depositphotos.com

Обработка сработала на 9 из 23 подопытных мышах.

Читай также: Узнай о ВИЧ и СПИДе больше

Гендельман уточнил, что неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем начнутся клинические испытания. Он отметил, что необходимо провести дополнительные исследования потенциальных последствий генно-модифицирующей терапии. Также необходимо определить, как увеличить дозу для человека.

Мы работаем днем ​​и ночью, и мы надеемся, что это произойдет скоро.- рассказал Гендельман

По данным UNAIDS ( Объединённая программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД), около 37 миллионов человек живут с ВИЧ. И если их не лечить, болезнь может перерасти в СПИД. Современное лечение ВИЧ предполагает ежедневную пожизненную антиретровирусную терапию (ART), которая подавляет способность вируса к размножению, но не выводит его из организма.

Где в Киеве пройти тест на ВИЧ:

AHF Ukraine

Это негосударственная организация, которая помогает ВИЧ-инфицированным людям в 39 странах мира, включая Украину. В Киеве есть сеть пунктов от AHF Ukraine, адреса можно посмотреть на сайте.

Один из основных пунктов: ул. А. Малишко, 1, г Киев.

Телефон: +38 (093) 109-29-92,+38 (097) 109-29-92,+38 (099) 109-29-92



Ученым удалось побороть ВИЧ depositphotos.com

ТМО “Дерматовенерология“

Можно сделать платный и бесплатный тест.

Адрес: ул. Саксаганского, 72

Телефон: (044) 289 57 96, (044) 288 11 87

Get Test

Бесплатные, быстрые, анонимные тесты на ВИЧ. На сайте есть возможность выбрать удобное время и место проведения теста.

Адрес: мужчины – ул. Пушкинская, 20 А, ул. Богдана Хмельницкого, 62 Б, проспект Победы, 30, ул. Межигорская, 87 А, женщины – на ул. Межигорской, 87 А

Телефон: 063 208 68 08

Ранее мы писали, по каким симптомам распознать ВИЧ.