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Интересные факты о донорстве крови

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Ежегодно, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови.
Интересные факты о донорстве крови
Интересные факты о донорстве крови
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Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868‑1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.

Всемирный день донора был учрежден в мае 2005 года, в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в Женеве.

Совместными организаторами Всемирного дня донора крови являются: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), Международная федерация организаций доноров крови (МФОДК) и Международное общество по переливанию крови (МОПК).

Интересные факты о донорстве крови
 

  • Самый знаменитый донор крови в мире в течение своей жизни отдал около 500 литров крови за 624 раза.
  • Чтобы обеспечить достаточное количество крови для медицинских нужд, в стране должно быть не менее 40 доноров на 1000 жителей. 
  • Быть донорами могут 10–15% населения, но реально людей, сдающих кровь, в десять раз меньше.
  • В теле взрослого человека кровь составляет 6-8 % от массы, а в теле ребенка — 8-9 %. Средний объем крови у взрослого мужчины – 5000-6000 мл.
  • Кровь движется по человеческому организму с разной скоростью. Быстрее всего она течет по артериям – ее скорость соответствует скорости пешехода на прогулке – 1,8 км в час (500 мм/сек). По венам кровь движется медленнее: примерно полкилометра в час (150 мм/сек).
  • О том, что кровь бывает разной (I, II, III и IV групп) ученые выяснили больше ста лет назад. Группы крови отличаются по наличию или отсутствию определенных антигенов в эритроцитах и антител в плазме. А не так давно команда медиков из Копенгагенского университета нашла способ «превращать» донорскую кровь II, III и IV групп в кровь I группы, подходящую для любых реципиентов. Медики получили ферменты, которые способны расщеплять антигены А и В. Если клинические испытания подтвердят безопасность «универсальной группы», это поможет решить проблему донорской крови.
  • Цельную донорскую кровь используют не так часто. Ее разделяют на три основные фракции: плазму (жидкую часть крови) и клетки – эритроциты и тромбоциты. Отдельно переливают эритроцитную массу, а также тромбоциты, они нужны людям, которые страдают болезнями свертываемости крови. Из них производят различные медицинские препараты, они необходимы в различных внутриполостных операциях. Это значит, что пациент получит именно тот компонент крови, который ему необходим. А если учесть, что в крови содержится не один и не два компонента, то выходит что, сдав кровь хотя бы один раз, Вы можете спасти до трех жизней (особенно, если это дети!).
  • Активные доноры реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и легче переносят кровопотерю при ДТП и других несчастных случаях. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди, постоянно сдающие кровь, живут в среднем на 5 лет дольше среднестатистического человека, т. к. у них происходит активизация системы кроветворения — клеток красного костного мозга — и регулярная стимуляция иммунитета.
  • Если у нас спрашивают: «Какой у вас знак зодиака?» - то в Японии - «Какая у вас группа крови?». По мнению японцев, кровь в большей степени определяет характер и индивидуальные особенности человека, чем далекие звезды. Проведение анализов и учет группы крови тут называют «кецу-еки-гата» 

​Ранее мы писали, как подготовиться к сдаче крови.

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Теги: здоровье, акции, кровь, донорство
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Источник: korrespondent.net

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