В Украине втрое меньше доноров, чем рекомендует ВОЗ.

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Каждый год 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Переливание крови позволяет ежегодно спасать миллионы людей. Жизнь этих людей зависит от тех, кто принимает сознательное решение сдать кровь.

Вот только важно знать, как и когда можно сдавать кровь, а главное - как подготовиться к сдаче крови. Есть правила, которых донор должен придерживаться, чтобы не навредить себе и человеку, который получит кровь.

Как правильно подготовиться к сдаче крови:

Подготовка к донорству крови не является сложной, но лучше не пренебрегать правилами.

За три дня до донации откажитесь от приема анальгетиков и аспирина а также лекарств, содержащих их (эти вещества ухудшают свертываемость крови).

Старайтесь ограничить употребление жирной, жареной и молочной пищи накануне и в день сдачи крови.

Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головная боль, слабость).

Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).

Не употребляйте алкоголь за 48 часов до донации.

Не курите за 2 часа до донации.

День донора: как сдавать кровь depositphotos.com

Что делать при сдаче крови:

При осмотре врачом перед донацией честно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарств, алкоголя, наркотических веществ и перенесенные заболевания. Во время сдачи крови сообщите персонал, если вы чувствуете себя нехорошо. Обязательно сообщайте врачу о возможных осложнениях при сдаче.

Что делать после сдачи крови

отдохните в течение 10 минут

съешьте легкую пищу и выпейте сладкий чай;

в течение 2-3 часов не поднимайте ничего тяжелого рукой, с которой брали кровь;

старайтесь избегать интенсивных физических нагрузок в течение следующих 12:00;

не употребляйте алкогольные напитки ранее чем через 8:00;

старайтесь часто и регулярно питаться в течение двух суток;

употребляйте повышенное количество жидкости в течение суток;

После сдачи крови должно пройти не менее 60 дней, прежде чем донор сможет снова сдавать кровь.

Мужчинам рекомендуется сдавать кровь не чаще 5 раз в год, женщинам - 4 раз в год.

Если вы почувствовали головокружение, обратитесь к медицинскому персоналу. Самый простой способ помочь себе - лечь и поднять ноги выше головы или сесть и опустить голову между колен. Не пытайтесь сразу идти или садится за руль, если у вас кружится голова.

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