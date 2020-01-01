Памятная дата: 34 года со дня трагедии на Чернобыльской АЭС
26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС – первенец атомной энергетики Украины – стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.
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В результате аварии на АЭС произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров. Общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, радиационному загрязнению подверглись 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона человек, были загрязнены 46,5 тысяч квадратных километров территории Белоруссии, где проживало около 20 процентов населения страны.
В сентябре 2003 года на саммите СНГ президент Украины Леонид Кучма предложил странам-участницам Содружества объявить 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Совет глав государств СНГ поддержал это предложение.
Уже сейчас, спустя много лет после страшной трагедии, Зона отчуждения привлекает многих своими тайнами. Читай подробности экскурсии в Чернобыль от журналистов Ivona.
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