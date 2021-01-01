Походили по-скандинавски и помогли детям: как прошла вторая тренировка

В Киеве состоялась вторая благотворительная тренировка по скандинавской ходьбе «Большое маленькое сердце».

Благотворительный фонд «Твоя Опора» и его основательница Лера Татарчук продолжают собирать средства на лечение детей с врожденными пороками сердца и на оборудование для Института Амосова. Для этого фонд запустил свой флагманский проект «Большое маленькое сердце», в рамках которого собирает 36 миллионов грн.

Так, в воскресенье благотворители уже второй раз провели тренировку на территории Спортивного пространства НСК «Олимпийский» для всех желающих. Участие приняли более 20 человек. Собранные во время тренировки средства направлены в фонд на проект «Большое маленькое сердце».

Тренировка посетили и публичные гости – телеведущие Надежда Матвеева, Екатерина Трушик, фэшн-експерт и инфлуенсер Наталья Лукьянец.

Благотворительные тренировки по скандинавской ходьбе в Киеве пресс-служба

Оказалось, что Надежда и Екатерина не новички в скандинавской ходьбе, а вот Наталья попробовала данный вид спорта впервые, и после тренировки планирует заниматься им регулярно.

«Nordic walking могут заниматься все, даже начинающие. Я давно искала свой вид спорта. И на карантине решила попробовать скандинавскую ходьбу, получила сертификат инструктора, и сейчас не только занимаюсь сама, но и учу желающих. Для меня – это идеальная активность. Не нужен зал, абонементы, какое специальное снаряжение, кроме палок и кроссовок. Во время ходьбы задействуется 90% мышц, тренируется сердце, улучшается кровообращение, осанка, сжигаются лишние калории. Кроме того, этот спорт подходит для тех, кто не может бегать из-за травмы ног, ведь нагрузки за счет палок минимальные», – комментирует Лера Татарчук, инициатор благотворительного мероприятия и основательница БФ «Твоя Опора».

Благотворительную тренировку проводит вице-президент Украинской Федерации скандинавской ходьбы по спортивному направлению, тренер «Nordic Power», чемпионка международных соревнований Татьяна Сироткина, а помогает Лера Татарчук, сертифицирована инструктор.

Благотворительные тренировки по скандинавской ходьбе в Киеве пресс-служба

Фишка каждого мероприятия – вручение значков послов проекта «Большое маленькое сердце» всем участникам.

Следующая тренировка пройдет уже в следующее воскресенье, 20 июня. Свое участие подтвердили инфлюенсеры Аревик Арзуманова и Наташа Калинина и телеведущая Надежда Матвеева.

Чтобы принять участие в тренировке, перейдите по ссылке.

Прочитать о проекте «Большое маленькое сердце»

«Большое маленькое сердце» – это флагманский проект БФ «Твоя опора» и его основательницы Леры Татарчук. Цель проекта - собрать 36 миллионов гривен на лечение 360 детей. Сумма включает проведение сложных кардиохирургических операций в Амосова, реабилитацию, дорогие медикаменты, расходные материалы для каждого ребенка, а также раннюю диагностику пороков сердца у плода и новорожденных и, конечно, обновления и ремонт медицинского оборудования.

«В Украине ежегодно рождается от 2900 до 3500 детей с врожденными пороками сердца. Без оказания хирургической помощи умирают 91% детей со сложными врожденными пороками сердца. Выживают 99,9% (!) прооперированных детей с простыми ВВС. Их качество жизни не отличается от других людей. Главное вовремя подать им руку», – комментирует Лера Татарчук.

К большому сбору также присоединились сеть лабораторий Synevo, сеть супермаркетов, торговых центров и магазинов NOVUS и Альфа-Банк. Они поддерживают проект «Большое маленькое сердце» собственными благотворительными акциями.

В частности, партнерами проекта стали: Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов Украины, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, Украинская Федерация скандинавской ходьбы, Trembita PR, Pedan Buro, Seventeam, Ragnarock, Uncle Group, UMH Group. Информационный партнер – Ivona.bigmir.net.

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