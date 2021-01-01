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Спортивный июнь: в Киеве пройдут тренировки по скандинавской ходьбе

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Узнайте, где и когда состоятся благотворительные тренировки по скандинавской ходьбе в Киеве.

Благотворительные тренировки по скандинавской ходьбе в Киеве
Благотворительные тренировки по скандинавской ходьбе в Киеве
пресс-служба

Лера Татарчук и БФ «Твоя Опора» объявляют о начале регистрации на благотворительные тренировки по скандинавской ходьбе в Киеве ради спасения детей с пороками сердца. Регистрироваться нужно здесь.

Тренировка состоится уже 6 июня, в воскресенье, на НСК «Олимпийский», на территории Спортивного пространства.

Это первое мероприятие из серии благотворительных тренировок, которые проходят в рамках флагманского проекта «Большое маленькое сердце» БФ «Твоя Опора». Фонд и все, кто присоединяются, собирают 36 миллионов грн, чтобы закрыть годовые потребности на операции и диагностирования пороков сердца у детей, а также на медицинское оборудование для института Амосова.

Благотворительные тренировки по скандинавской ходьбе в Киеве
Благотворительные тренировки по скандинавской ходьбе в Киеве
пресс-служба

Тренировки проведут Лера Татарчук, основательница благотворительного фонда «Твоя Опора», сертифицированный тренер по скандинавской ходьбе, а также Татьяна Сироткина, вице-президент Украинской Федерации скандинавской ходьбы по спортивному направлению, тренер «Nordic Power», чемпионка международных соревнований. С ними также будут тренироваться инфлуенсеры и блоггеры, с которыми смогут пообщаться участники.

Как отмечает Лера Татарчук, скандинавская ходьба — идеальная кардиотренировка.

«Здесь сердце не имеет стресса, как при силовых нагрузках или беге с большой скоростью. Кроме того, скандинавская ходьба — спорт, который заставляет работать 90% всех мышц тела человека. На тренировке чувствуешь, как каждый сантиметр буквально подтягивается и приходит в тонус. Работает весь организм и это  позитивно влияет на его общее состояние, самочувствие улучшается уже после первого захода. Поэтому я всех приглашаю на территорию Спортивного пространства НСК «Олимпийский» попробовать новый вид спорта, а заодно сделать доброе дело — помочь спасти детей с пороками сердца», — отмечает основательница БФ «Твоя Опора».

Тренировки по скандинавской ходьбе будут проходить в июне по воскресеньям:

  • 6 июня. С участниками тренируются: инфлюенсер Леся Сторчак, телеведущая Татьяна Терехова и актриса Диана Глостер, инфлюенсер Екатерина Мищенко.
  • 13 июня. С участниками тренируются: инфлюенсер Любовь Рудницкая, телеведущие Надежда Матвеева и Екатерина Трушик, модный эксперт и инфлюенсер Наталья Лукьянец.
  • 20 июня. С участниками тренируются: инфлюенсеры Аревик Арзуманова, Наташа Калинина и телеведущая Надежда Матвеева.
  • 27 июня. С участниками тренируются: Мисс Украина 2017 Полина Ткач.

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Теги: спорт, благотворительная акция, скандинавская ходьба
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Источник: ivonа bigmir)net

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