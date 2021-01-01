Праздник души: джазовая дива Нино Катамадзе даст концерт в Киеве

Узнайте, когда магнетическая Нино Катамадзе порадует своим выступлением киевлян.

Концерт Нино Катамадзе в Киеве пресс-служба

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Через месяц каждый квадратный метр Osocor Residence наполнится вибрациями любви и доброты. Жемчужина Грузии и настоящее явление в международной музыке — магнетическая Нино Катамадзе выступит здесь 25 июня.

Уникальному артисту — уникальная локация. Нино и ее бессменные друзья-музыканты Insight сыграют на специальной сцене, которую установят прямо на берегу озера. Ведь согласитесь, глубокая музыка Нино Катамадзе ассоциируется именно со стихией воды. Что, как не вода, точнее всего передает глубину и палитру эмоций? Бушующие океанские течения и морской штиль — словно гнев и умиротворение. Стремительный водопад и гладь озера — будто страсть и безмятежность. Артистка и сама называет музыку течением. Течением, в котором ты плывешь, открываешься и становишься прозрачнее.

Музыка Нино Катамадзе не имеет рамок и аналогов. Ведь она поет не слова, а чувства, погружая в них слушателей.

Музыка Нино Катамадзе — для тех, кто живёт сердцем. Чтобы впустить ее в душу, вовсе не обязательно понимать грузинский. Глубокие смыслы разлиты между строк.

Музыка Нино Катамадзе — это философские трактаты и пища для размышления. Они вдохновляют на мысли о вечности, надежде, сострадании и смысле жизни.

Этот концерт можно в буквальном смысле назвать — «полное погружение в музыку». Чувственный вечер у воды и песни, пробирающие до мурашек, — 25 июня в Osocor Residence.

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