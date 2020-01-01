Табата: Как похудеть за 4 минуты

Метод табата поможет похудеть и стать выносливым.

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Если есть цель - похудеть, но нет времени на физические упражнения, то мы расскажем о методе, которые помогает сжигать калории всего за четыре минуты в день.

Табата – это высокоинтенсивная, интервальная тренировка, которая состоит из выполнения упражнений с максимально возможными повторениями.

Это получается 8 подходов по 20 секунд с интервалами 10 секунд.

Какие упражнения необходимо делать?

Можно выполнять любые виды упражнений, хотя наиболее распространенными являются: отжимания, приседания, шаги, прыжки. Можно выполнять все 4 минуты одно упражнение, но рекомендуется чередовать упражнения на разные группы мышц.



Табата помогает быстро похудеть depositphotos.com

Время тренировки очень короткое, всего за 4 минуты можно получить те же результаты, что и в течение одного часа тренировки с умеренной интенсивностью.



Табата рекомендуется для похудения, поскольку ускоряется обмен веществ, а калории продолжаются сжигаться даже после тренировки.

Сердечно-сосудистая выносливость улучшается лучше, чем при кардиотренировках.



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