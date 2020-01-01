Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Табата: Как похудеть за 4 минуты

Комментариев: 0
Метод табата поможет похудеть и стать выносливым.
Табата помогает быстро похудеть
Табата помогает быстро похудеть
depositphotos.com

Читай также: 14 минут в день ради идеальной попы: эффективные упражнения от участницы СМПУ

Если есть цель - похудеть, но нет времени на физические упражнения, то мы расскажем о методе, которые помогает сжигать калории всего за четыре минуты в день.

Табата – это высокоинтенсивная, интервальная тренировка, которая состоит из выполнения упражнений с максимально возможными повторениями.
Это получается 8 подходов по 20 секунд с интервалами 10 секунд.

Какие упражнения необходимо делать?

Можно выполнять любые виды упражнений, хотя наиболее распространенными являются: отжимания, приседания, шаги, прыжки.  Можно выполнять все 4 минуты одно упражнение, но рекомендуется чередовать упражнения на разные группы мышц.

Табата помогает быстро похудеть
Табата помогает быстро похудеть
depositphotos.com

Какие преимущества метода табата?

Время тренировки очень короткое, всего за 4 минуты можно получить те же результаты, что и в течение одного часа тренировки с умеренной интенсивностью.

Табата рекомендуется для похудения, поскольку  ускоряется обмен веществ, а калории продолжаются сжигаться даже после тренировки.

Сердечно-сосудистая выносливость улучшается лучше, чем при кардиотренировках.

Ранее мы публиковали подборку домашних тренировок. 

Поделись:
Теги: быстро похудеть, табата, тренировка дома.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь